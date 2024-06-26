الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات.. يبحث عنه الكثير من الطلاب، حيث تصدر خلال الساعات الماضية محركات البحث العالمية وأبرزها جوجل والمنصات الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع اقتراب إعلان نتائج تنسيق الدبلومات الفنية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات

هناك عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والتى تشمل ما يلى..

  • استمارة شهادة الدبلوم الفني موضح بها
  • درجات الطالب في كل مادة والمجموع الكلي.
  • أصل شهادة ميلاد الطالب مميكنة.
  • عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب مقاس 4*6.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.
  • استمارة نموذج 6 جند.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات

يمكن للطلاب معرفة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات من خلال اتباع الخطوات التالية..
1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني: https://mohesr.gov.eg/

2. اختيار "خدمات الدبلومات الفنية".

3. إدخال بيانات الطالب الراغب في تسجيل رغباته بالتفصيل.

4. تدوين بيانات المدرسة المقيد بها والمجموع الحاصل عليه ونوع الدبلوم ونظام تعلميه.

5. اختيار الكليات والمعاهد التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، مع مراعاة شروط القبول لكل كلية أو معهد.

6. مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.

7. طباعة إيصال ببيانات الطلب.

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نصائح هامة لمعرفة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات

يجب مراعاة إنه يتم تحديث موقع التنسيق الإلكتروني بشكل دوري، لذلك يُنصح بالاطلاع عليه بشكل مستمر لمعرفة أي تغيرات تطرأ على شروط القبول أو الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد المختلفة.
وتؤكد وزارة التعليم العالى إنه لا يمكن للطالب التقديم لأكثر من كلية أو معهد واحد في نفس الرغبة.
كما يتم توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد المختلفة وفقًا لمجموعهم ورغباتهم، مع مراعاة شروط القبول لكل كلية أو معهد.
وأكدت الوزارة إنه يجب على الطالب الالتزام بالمواعيد المحددة لاستكمال إجراءات التسجيل في الكلية أو المعهد المقبول فيه.

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