القاهرة الإخبارية: قذائف الاحتلال تستهدف الشقق السكنية فى غزة

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إنه فيما يتعلق باشتداد الاشتباكات في مناطق جغرافية دون الأخرى كما يجري في مدينة رفح، فإن الأمر له علاقة بأماكن تواجد الآليات الإسرائيلية والتوغل البري.



وأضاف أبوكويك، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ عدة أيام تتمركز آليات الاحتلال في المناطق الغربية من المدينة وتعمق العمليات باتجاه الشمال الغربي منها وتحديدا في أحياء السعودي ومنطقة تلّ السلطان، مشيرًا إلى أن الآليات الإسرائيلية كانت قد تراجعت في اليومين الأخيرين من منطقة الشابورة باتجاه منطقة العودة ومنطقة بوابة صلاح الدين.

الاحتلال يعد الالتفاف على مخيم الشابورة

وأوضح، أن ما جرى في الساعة الأخيرة أن هذه الآليات تعود مرة أخرى باتجاه منطقة مفترق خربة العدس، ومن هناك تعيد الإلتفاف على مخيم الشابورة مجددًا، بمعنى أن الآليات الإسرائيلية تعيد التموضع داخل هذه المدينة، وهو ما يفرض حالة اشتباك حينما يتواجد الجيش في منطقة الشبورة تدوي أصوات إطلاق النار والإنفجارات في وسط المدينة.

وأشار إلى أنه في اليومين الأخيرين حتى أن كثافة القصف المدفعي وعمليات النسف التي يقوم بها جيش الاحتلال تركزت في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية من رفح، إضافة إلى أن الجنود يوم أمس أحرقوا العديد من منازل الفلسطينيين في منطقة حي البرازيل الواقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة رفح.

اعتداءات الاحتلال متواصلة

وأكد، أن الاعتداءات متواصلة وإن اختلف نطاقها الجغرافي في المدينة، فمنذ ساعات الصباح الباكر حتى هذه اللحظة تقوم طواقم الإسعاف، وكذلك الدفاع المدني بانتشال عدد من جثامين الشهداء من منطقة البركسات شمال غرب مدينة رفح، وفي منطقة تل السلطان وكذلك جرى انتشال عدد من الشهداء من المنطقة الشرقية من مدينة رفح.

وتابع: "أما فيما يتعلق بالمناطق الأخرى في قطاع غزة، فإن الاحتلال يتوغل منذ فجر اليوم وإن كان بنطاق محدود في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس وتحديدا شرق خزاعة، وقد استهدف هذه المناطق بعدة قذائف مدفعية ما أسفر عن استشهاد مواطنة ونجلها وقد نقلا إلى مشفى غزة الأوروبي شرق مدينة خان يونس".

الاحتلال يكثف من استهداف الشقق السكنية

وأوضح، أن الملاحظ أنه في الساعات الأخيرة كثّف الاحتلال الإسرائيلي من استهداف الشقق السكنية في المحافظة الوسطى وتحديدًا في مخيم النصيرات، وهو ما أسفر عن استشهاد 9 مواطنين حسب المصادر المحلية الفلسطينية، باستهداف شقة سكنية في برج أبو زريق في وسط مخيم النصيرات، بالإضافة إلى شقة سكنية في برج سكني يعرف ببرج اللوح غرب المدينة، كذلك سقطت قذيفة داخل فناء منزل لعائلة أبو مهدي ما أسفر عن استشهاد 5 من أفراد هذه العائلة.

ولفت إلى أنه في شمال القطاع وتحديدًا في منطقة جباليا البلد استهدف طيران الاستطلاع الإسرائيلي تجمعًا للمواطنين ما أسفر عن استشهاد 3 منهم وإصابة آخرين بجراح، وصفت جراح البعض منهم بالحرجة، إضافة إلى ذلك تواصل طواقم الدفاع المدني في بلدة بيت لاهيا البحث عن ضحايا أسفل المنزل عائلة أبوعواد الذي قصف الليلة الماضية وقد جرى انتشال 10 شهداء من تحت أنقاض هذا المنزل، فيما يظل البحث جاريا عن آخرين في ظل مؤشرات تقول إن الحصيلة قد تصل إلى 14 شهيدا جراء هذا القصف الإسرائيلي.

