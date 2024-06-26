الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نهال عنبر لـ"الدستور": Watch it ساهمت فى تنوع الفن فى مصر

نهال عنبر
نهال عنبر

توجّهت الفنانة نهال عنبر بالشكر إلى القائمين بالعمل على المنصة الرقمية watch it التي منحت الكثير والعديد من الفرص للشباب، وإخراج مواهب شابة على الساحة الفنية كالفنان عصام عمر في مسلسل "بالطو" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وحتى الآن.

وتابعت عنبر، لـ"الدستور": "المنصة الرقمية watch it ساهمت في وجود إبداع وتنوّع والبعد عن تصدير العنف للجمهور مع وجود حملات لتصحيح الأخلاق، بعدما كان هناك أناس يسعون لتصدير صورة غير صحيحة عن مصر".

وأضاف: "واتش إت صدرت الصورة الصحيحة عن مصر بعيدًا عن العشوائيات، وساهمت في حرية الإبداع، بدون المس بالأخلاقيات كما كان يفعل البعض، وأعادت ريادة مصر للفن في الشرق الأوسط من جديد، لأنها تدرك جيدًا أن الفن المصري يربي أجيالًا، وطبيعي أن يكون هناك أكشن ودراما وتنوع، لكن كل هذا باحترام، واختلفت الصورة التي كانت مصدرة أن مصر كلها عشوائيات وأننا شوية وهنمشي بالجمال في الشارع، والدنيا بتتظبط، ولم تكن هناك عشوائية كما كان، وعلّوا من الصورة وأصبحنا ننافس التركي وكل حاجة، بتكنيك مختلف ومميز أمام العالم أجمع".

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