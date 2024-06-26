كواليس انتشال جثمان طفلة غرقت بغرفة صيانة الرى فى إهناسيا

كشف ناصر سيف رئيس مدينة إهناسيا ببنى سويف، عن كواليس انتشال جثمان طفلة غرقت في غرفة صيانة ترعة السلطاني المغطاة، والتي تستخدم كبديل في حالات انسداد مواسير الري.

وأكد أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وجه فور علمه بالواقعة، إدارة الأزمات بالوحدة المحلية والتنسيق مع مديرية الري بجانب إبلاغ شرطة الإنقاذ النهري، حيث تم التواجد بالموقع، وقام الإنقاذ النهري وبمعدات الوحدة المحلية ومساعدة الأهالي بسحب المياه لاستخراج جثة الطفلة.

وتحرر محضر بالحادث من خلال الشرطة، وإخطار النيابة العامة، وتم التصريح بدفن الجثة من داخل مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي، بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص، لا سيما أنه تردد من خلال التحريات المبدئية أن بعض الأهالي أساءوا استخدام الغرفة وتركوا غطاءها مكشوفًا ما تسبب في وقوع هذا الحادث الأليم، وتم من خلال تكليف المحافظ إعداد مذكرة وإحالتها للنيابة العامة.

وأشار رئيس المدينة، إلى أنه نقل تعازي المحافظ لأسرة الطفلة (مكة عمرها 5 سنوات)، داعيًا المولى عز وجل أن يلهم والديها الصبر والسلوان، ومؤكدًا لهم أن مكتبه مفتوح لهم في أي وقت.

وكانت نيابة إهناسيا بمحافظة بني سويف، قد صرحت فى وقت سابق بدفن جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، لقيت مصرعها، إثر سقوطها في غرفة صرف مياه ري "مكشوفة"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء، بشارع المستشفى بمدينة اهناسيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلة في غرفة صرف مياه ري "مكشوفة" أعلى تغطية ترعة السلطاني، بشارع المستشفى، وتم التوجيه بإخطار الإنقاذ النهري والأجهزة المعنية.