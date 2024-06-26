الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط تحميل نماذج امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024 pdf بالإجابات النموذجية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفعيل رابط تحميل نماذج امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024 pdf بالإجابات النموذجية، عبر موقعها الإلكتروني، لتدريب طلاب وطالبات الشعبة الأدبية على نظام الامتحان المقرر إقامته يوم السبت المقبل 29 يونيو 2024.

تحميل نماذج امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024

ويستعرض "الدستور" خطوات تحميل نماذج امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024 pdf عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإجابات النموذجية من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من هنا.
  • اختيار أيقونة بوابة التعليم الإلكتروني.
  • الضغط على أيقونة المرحلة الثانوية.
  • تحديد الصف الثالث الثانوي.
  • اختيار أيقونة نماذج الاختبارات، أو تسجيل الدخول مباشرة إلى نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 من هنا.
  • اختر المادة المراد تحميل نماذجها واضغط على تحميل.

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إجابة امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024

وبعد الاطلاع على نماذج امتحانات التاريخ للشهادة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، يمكن مراجعة إجابة امتحان التاريخ النموذجية من خلال تحميل نماذج الإجابة من هنا.

المراجعة النهائية لمادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024

ويمكن الاطلاع على المراجعة النهائية لمادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024 عبر قناة “الدستور” على موقع يوتيوب.

ويؤدي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة 2024 يوم السبت الموافق 29 يونيو الجاري، امتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية ومادة الفيزياء للشعبة العلمية بداية من الساعة 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا.

توزيع درجات امتحان التاريخ للشهادة الثانوية العامة 2024

في السياق ذاته، قال وزارة التربية والتعليم إن أسئلة امتحان مادة التاريخ لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 ستنقسم إلى أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، وأخرى مقالية بنسبة 15%، موزعين على النحو التالي:-

  • 40 سؤال من أسئلة الاختيار من متعدد بدرجة واحدة لكل منهم.
  • 6 أسئلة اختيار من متعدد بدرجتين لكل سؤال.
  • 4 أسئلة مقالية بدرجتين لكل سؤال.

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