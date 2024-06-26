الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس عامل قتل شابا بسبب خلافات بينهما فى مصر القديمة

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عامل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شاب بسبب خلافات بينهما فى مصر القديمة.

وتبين من التحقيقات أنه خلال توجه شقيقين للاستحمام فى مياه النيل هربًا من حرارة الجو، حاول أحد العمال منعهما من خلع ملابسهما والنزول فى المياه فبدأ الأمر بمشادة كلامية تطور إلى مشاجرة استخدم فيها الطرفان سلاحا أبيض، ووجه العامل ضربه بسلاحه دفاعا عن النفس فاصابة أحد الشقيقين ولفظ أنفاسه الأخيرة.

كان قسم مصر القديمة تلقى بلاغًا يفيد بمقتل شاب على ضفاف النيل أثناء مشاجرة، وتم القبض على شقيق المتوفى والعامل لافتعاله المشاجرة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

قاضي المعارضات محكمة جنوب القاهرة تجديد حبس قتل شاب مصر القديمة

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