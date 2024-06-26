الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمليات هدم كبيرة.. انتهاكات الاحتلال مستمرة فى الضفة الغربية

الاحتلال
الاحتلال

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الضفة الغربية تشهد اليوم عمليات هدم كبيرة جدًا بحق المواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة وفي الداخل المحتل وفي القدس المحتلة.

وأضافت السلامين، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وفي كفر قرع في الداخل المحتل وفي مدينة أريحا وعدد من المناطق المتاخمة لبعض القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، يوجد 15 منزلًا البعض منهم مأهول بالسكان قام الاحتلال بتشريد العائلات الفلسطينية بحجج واهية وهي حجة البناء بدون ترخيص.

وأوضحت، أنه في الممناطق المصنفة (ج) وتبلغ مساحتها ما بين 60 و70% من مساحة الضفة الغربية يمنع على الفلسطينيين منعًا باتًا استصلاح هذه الأراضي البناء أيضًا بها أو استخدامها، مؤكدة أن قوات الاحتلال تستخدم حجة البناء دون ترخيص لأغراض عسكرية تستخدم هذه الأراضي أو أن هذه الأراضي هي محاذية لمناطق عسكرية وقريبة جدًا، فلذلك يمنع على الفلسطينيين استخدام هذه الأراضي. 

القاهرة الإخبارية الضفة الغربية عمليات هدم الضفة القدس المحتلة البناء بدون ترخيص

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