«الدستور» يكشف حقيقة استقالة مجلس الزمالك عقب أزمة القمة

نفى هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية حول نية الإدارة البيضاء تقديم استقالة جماعية.

وقال نائب رئيس نادي الزمالك، لـ"الدستور" إن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب في انعقاد دائم؛ للوصول إلى حلول عملية بعد الأزمة الأخيرة التى تسببت في اعتذار الزمالك عن القمة الـ128.

وكشف هشام نصر عن أن مجلس الزمالك لم يستقر، حتى الآن، على قرار خوض لقاء سيراميكا المقبل في الدوري، لافتًا إلى أن المجلس الأبيض في انعقاد دائم للوصول لأفضل قرار.

من جانبه، نفى اللواء أحمد سليمان، عضو مجلس الزمالك ما تردد من شائعات عن رغبة المجلس الأبيض في الاستقالة، مؤكدًا أن المجلس هدفه الصالح العام ويخطط لعودة الفريق لمكانه الطبيعى، ولن يتواني مجلس الإدارة لحظة في خدمة النادي وجماهيره العريقة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته، غدًا الخميس، في السادسة والنصف مساءً على ملعب النادي استعدادًا للفترة المقبلة.

في نفس الوقت، يخوض اللاعبون المصابون تدريبات تأهيلية في مقر النادي مساء اليوم في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهم لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.