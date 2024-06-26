لتخفيف الأحمال.. محافظ الشرقية يوجه بمتابعة تنفيذ قرار غلق المحلات والمقاهى

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد الغلق المقررة اعتبارًا من أول يوليو بكل حسم، في ضوء جهود ترشيد استهلاك الكهرباء، والتنسيق مع شرطة المرافق؛ لتكثيف حملات رفع الإشغالات والقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين بالشوارع والميادين العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين، والمقدم شريف عمران وكيل ادارة الحماية المدنية، والمقدم حسن الصقلي بإدارة المرور، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وفي نهاية الاجتماع تمت مناقشة المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بخصوص طلب الموافقة على استغلال مساحة 72 متر والمُقام عليها نقطة إطفاء التلين بمركز منيا القمح، وذلك بنظام نقل الإشراف الإداري على أن تظل الملكية لصالح الجهة المالكة ليوافق المجلس، وذلك للصالح العام.