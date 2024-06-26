الأربعاء 26 يونيو 2024
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هاجم سيلن ديون.. ما هى متلازمة الشخص المتصلب ونسبة الإصابة بالمرض؟

المغنية الكندية سيلين
المغنية الكندية سيلين ديون

سلّط مشهد من فيلم وثائقي جديد للمغنية الكندية سيلين ديون الضوء على الحقيقة المؤلمة التي تواجهها المغنية الشهيرة في صراعها الصحي، ما أثار تعاطفًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل وتصدّرت مشاهدها القاسية صفحات السوشيال ميديا.

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ووثّق الفيديو الذي انتشر بسرعة كبيرة عبر منصات التواصل المختلفة وحقق ملايين المشاهدات معركة المغنية الكندية مع متلازمة الشخص المتصلب إذ تم تشخيصها إصابة ديون، 56 عامًا بمرض SPS في 2022.

ما هي متلازمة الشخص المتصلب؟

متلازمة الشخص المتصلب هى اضطراب عصبي مناعي ذاتي نادر يسبب في الغالب تصلب العضلات وتشنجات مؤلمة تأتي وتختفي ويمكن أن تتفاقم بمرور الوقت، ومع ذلك يعاني بعض الأشخاص من أعراض أخرى مثل المشية غير المستقرة أو الرؤية المزدوجة أو ثقل الكلام، ويُعتقد أن أعراض SPS مرتبطة بنوع SPS الذي يعاني منه الشخص.

على الرغم من عدم وجود علاج يشفي من متلازمة الشخص المتصلب، إلا أن العمل مع أخصائي والحفاظ على السيطرة على الأعراض يمكن أن يجعل التعايش مع هذه الحالة أسهل.

تتطور متلازمة SPS بشكل شائع عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 50 عامًا، ولكن في حالات نادرة، تحدث عند الأطفال وكبار السن، ويُعتقد أن SPS تؤثر على شخص أو شخصين في المليون، ومع ذلك، يعتبر خبراء SPS الآن أن المتلازمة عبارة عن مجموعة من الاضطرابات، مما يعني أنها من المحتمل أن تكون أكثر شيوعًا مما كان يعتقد في الأصل، على الرغم من أنها لا تزال نادرة.

أعراض متلازمة الشخص المتصلب

تسبب متلازمة الشخص المتصلب في أغلب الأحيان تقلصات وتشنجات عضلية مؤلمة تبدأ غالبًا في الساقين والظهر، ويمكن أن تؤثر التشنجات أيضًا على البطن، وفي كثير من الأحيان على الجزء العلوي من الجذع والذراعين والرقبة والوجه.

يمكن أن تحدث التشنجات على شكل نوبات، خاصة عندما يتفاجأ الشخص المصاب بمتلازمة SPS أو يذهل، أو يتحرك فجأة ويمكن لدرجات الحرارة الباردة والإجهاد العاطفي أن تؤدي أيضًا إلى تشنج العضلات، عند بعض الأشخاص، حيث تحدث التشنجات عن طريق تمارين معينة أو اللمس.

يمكن أن تكون المناطق التي تحدث فيها تقلصات العضلات قاسية وتشبه اللوح، اعتمادًا على الجزء المصاب من الجسم يمكن أن تسبب الانقباضات ما يلي:

  • صعوبة في المشي، وقد يباعد الشخص بين قدميه ليشعر بمزيد من الثبات
  • وضعية قاسية أو صلبة بسبب التشنجات المستمرة في الظهر أو الجذع
  • عدم الثبات والسقوط بسبب التشنجات المفاجئة، مما قد يؤدي إلى حدوث إصابات
  • ضيق في التنفس إذا كان SPS يؤثر على عضلات الصدر
  • ألم مزمن
  • انحناء مبالغ فيه (فرط تقوس العمود الفقري) في أسفل الظهر يتطور مع مرور الوقت بسبب شد العضلات، والتغيرات في محاذاة العمود الفقري يمكن أن تؤدي إلى ضغط الحبل الشوكي ( اعتلال النخاع الشوكي )
  • القلق ورهاب الخلاء بسبب السقوط بسبب التشنجات
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