"30 يونيو والعبور للجمهورية الجديدة".. احتفالية كبري بمركز إعلام الخارجة

أقام مجمع إعلام الوادى الجديد، احتفالية كبري بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة تحت عنوان "ثورة 30 يونيو والعبور للجمهورية الجديدة" برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبتوجيهات دكتورأحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى حيث جاءت الاحتفالية بالتنسيق ومشاركة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة ومديرية الثقافة الجماهرية وقطاع التربية والتعليم وكافة الدوواين والمصالح الحكومية.

وذلك بحضور السيد جهاد المتولى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة والشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية الأوقاف والدكتور عمر عبد الكريم مدير منطقة الوعظ والقيس برثلماوس ممثل الكنيسة، وابتسام عبدالمريد مدير عام الثقافة ولفيف من القيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية والحزبية والاعلامية.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى وقراءة آيات من الذكر الحكيم وكلمات ترحيبية وافتتاحية من السيدة مدير مركز النيل للإعلام والسيدة مدير مركز إعلام الخارجة.

ثم تحدث السيد جهاد المتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، متناولا أهم ما تحقق من إنجازات فى مركز الخارجة فى عهد الجمهورية الجديدة.

وتحدث وكيل مديرية الأوقاف والدكتور مدير عام الوعظ وممثل الكنيسة وركزت الكلمات على أهمية ثورة ٣٠ يونيو فى تصحيح مسار ثورة ٢٥ يناير وانقاذ مصر من التطرف الدينى والمؤامرات التى تحاك ضدها وضد شبابها وكذلك تناولت الكلمات أهمية مصر التاريخية والدينية فالمصريون هم خير أجناد الأرض كما أكدت الكلمات على ضرورة الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط حيث تم ذكر العديد من الأدلة التى تؤكد تلك الوحدة.



كما تم إلقاء الضوء على أهم المشروعات التنموية التى تساهم فى العبور للجمهورية الجديدة سواء فى القطاع الزراعى أو التعليمى أو الاستثمارى حيث تم تكليل هذه الجهود بفوز مدينة الخارجة بجائزة التميز الحكومى وانشاء جامعة الوادى الجديد.

وتخللت الاحتفالية فقرات شعرية وفنية حيث قام ناصر دمرداش وسعيد ساسى أعضاء نادى الأدب بالقاء قصائد شعرية بعنوان " أنا المصرى والمحروسة" هذا بالإضافة إلى فقرة غنائية من إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم بأغنية " فات الكتير " وفقرة شعرية من إدارة الخدمات التربوية بإدارة الخارجة التعليمية.

واختتمت الاحتفالية بفقرات غنائية من فرقة الموسيقى العربية بغناء مجموعة من الأغانى الوطنية التى تفاعل معها الجمهور وبثت الحماسة والانتماء فى نفوسهم.



وفى الختام الاحتفالية توجه مجمع إعلام الوادى الجديد بالشكر والتقدير للوحده المحلية لمركز ومدينة الخارجة ومديرية الثقافة متمثلة فى أعضاء نادى الأدب وفرقة الموسيقى العربية وقطاع التربية والتعليم وكلية تربية رياضية بجامعة الوادى الجديد على الحضور الكريم.

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية