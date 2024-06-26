الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة طنطا يكرم الطلاب المتفوقين في البطولات المحلية والدولية

صورة من الواقع
صورة من الواقع

كرم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم طلاب كلية التربية الرياضية المتفوقين رياضيًا والحاصلين على مراكز في مختلف البطولات الرياضية الداخلية والخارجية.

وشمل التكريم الطالبة ملك فتحي سليمان المقيدة بالفرقة الأولي لحصولها على المركز الأول فى بطولة أفريقيا للسامبو وزن أقل من 50 كيلو، والطالبة ألاء محمود صلاح المقيدة بالفرقة الثالثة لحصولها على المركز الأول فى بطولة السامبو "شاطئ" والمركز الثاني في بطولة افريقيا للسامبو "سبورتيف"، والطالب سيف الدين محسن السيد المقيد بالفرقة الثانية، والحاصل على المركز الأول في بطولة افريقيا للسامبو "كومبت" والطالبة هدى محمد بدوى المقيدة بالفرقة الأولى بالكلية ولاعبة المنتخب القومي المصري لألعاب القوي لحصولها على المركز الثالث ألعاب قوى في بطولة البحر المتوسط تحت سن 23 سنة.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس جامعة طنطا اليوم برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، وعمداء الكليات، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

رئيس جامعة طنطا يكرم المستشار القانونى للجامعة

كما كرم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، المستشار خيري عمارة المستشار القانوني لجامعة طنطا، وذلك لدوره في انجاز العديد من القضايا والاستشارات القانونية للجامعة، وتقديم الدعم القانوني الكامل لجميع العاملين بالجامعة في القرارات الإدارية ذات الطابع القانوني، مشيدًا بجهوده كأحد أهم شركاء النجاح بالجامعة.

ومن جانبه، أعرب المستشار خيرى عمارة، عن سعادته بالعمل في الجامعة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الجامعة تعمل دائما بروح فريق العمل وأنه كان يؤدى واجبه تجاه عمله.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة طنطا اليوم برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، وعمداء الكليات، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

طلاب كلية التربية الرياضية بطولة افريقيا للسامبو كومبت ألعاب قوى في بطولة البحر المتوسط لدكتور محمود ذكى سبورتيف

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