الأربعاء 26 يونيو 2024
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الآن.. تنسيق الثانوية العامة 2024 القليوبية المرحلة الثانية والأولى

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة

مع إعلان تنسيق الشهادة الإعدادية في الكثير من المحافظات يحرص طلاب محافظة القليوبية وأولياء أمورهم على معرفة تنسيق الثانوية العامة 2024 القليوبية المرحلة الثانية والأولى عبر جوجل، لمعرفة درجات الحد الأدنى بتنسيق 1 ثانوي القليوبية المرحلة الثانية، وكذلك مدى إمكانية أن تنخفض درجة تنسيق الثانوي بالقليوبية.

تنسيق الثانوية العامة 2024 القليوبية المرحلة الثانية والأولى

وتنشر “الدستور” في هذه السطور القادمة تنسيق الثانوية العامة 2024 القليوبية في المرحلتين الثانية والأولى، والأوراق الم\لوبة للتقديم في تنسيق الشهادة الإعدادية القليوبية.

تنسيق الثانوية العامة 2024 القليوبية المرحلة الأولى

وفي الخميس الكاضي 13 يونيو 2024، اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان بصفته محافظ القليوبية، تنسيق الثانوية العامة لعام 2024 القليوبية لطلاب المرحلة الأولى بمجموع 230 درجة ويكون هو الحد الأدنى لدرجات القبول بتنسيق الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية للالتحاق في مرحلة الثانوية العامة 2024-2025.

وللطلبة الحاصلين على الإعدادية من “مدرسة خاصة أو مدرسة رسمي لغات”، ويرغبون التقدم في مدارس ثانوية رسمية سيتم قبولهم، وذلك وفق شروط التنسيق وأيذا محل سكنهم، ويستثنى الطالب الحاصل على مجموع ( 277) درجة فأكثر من خلال التوزيع الجغرافي.

تنسيق الثانوية العامة 2024 القليوبية المرحلة الثانية

ومن المتوقع أن ستنخفض درجات تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة محافظة القليوبية، وعلى أن سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة، وذلك وسط حالة من الترقب لدى الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم.

وفي عام 2023، قد قرر اللواء عبد الحميد الهجان، التخفيض درجات القبول في تنسيق الثانوية العامة القليوبية المرحلة الثانية إلى 215، وذلك بعد أن كانت 220 في المرحلة الأولى.

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أوراق التقديم في الصف الأول الثانوي 2025

  • استمارة لتنسيق الطالب.
  • صورة من بطاقة ولي الأمر.
  • بيان نجاح أصل و5 صور منه.
  • صور للطالب من شهادة الإعدادية الأصلية.
  • شهادة ميلاد تكون مميكنة حديثة و5 صور منها.
  • وصل دفع مصروفات المدرسة من البريد إلى جانب 5 صور.
  • صورة شخصية حديثة تكون مقاس (4×6) ويدون عليها اسم الطالب والرقم القومي.
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