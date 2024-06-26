"مية نار وسب وإهانة".. تشويه وجه سائق بسبب خطيبته.. ما القصة؟

«حروق بالوجه والرقبة وتشويه في الجسم بسبب الخطوبة».. تقرير طبي أوضح الإصابة التي لحقت بسائق على يد آسرة خطيبته السابقة عندما طلب العودة لها لتكون نهايته عاهة مستديمة بمنطقة دار السلام.

خلافات عائلية

تعود تفاصيل القضية عندما حاول «أحمد.ع»، ٢٩ سنة، سائق، انفصل عن خطيبته بسبب مشاكل عائلية وخلافات مع والدها خلال اتفاقهم على اتمام الزواج، ولكن عقب التفكير في الأمر فكر أن يعود ليصلح ما افسده ويعود لخطيبته.

شهود العيان يروون الكواليس

وقال شهود العيان إن السائق توجه إلى أهل خطيبته السابقة محاولًا التودد والاتفاق على العودة لها مرة أخرى ولكن والد الفتاة طرده وعامله معاملة سيئة مما دفعه للدفاع عن نفسه وتبادلا الأنين الألفاظ النابية حتى تطور الامر لمشاجرة باستعانة والد خطيبته بنجل شقيقه لمناصرته في المشاجرة.

وتابع شهود العيان أن المتهم الرئيسي في الواقعة هو نجل عم الفتاة الذي تعدى على السائق بالضرب ولم يكتفِ بذلك بل ألقى على وجهه ماء نار فأصاب وجهه بحروق في الجسم، وحاولوا إسعافه ونقله للمستشفى الذي تبين أن حروقه من الدرجة الأولى.



بلاغ قسم شرطة دار السلام

كان تلقى العميد إيهاب عمارة، مأمور قسم شرطة دار السلام، إشارة من المستشفى تفيد وصول شاب مصاب بحروق بالوجه والرقبة نتيجة إلقاء مياه نار عليه من قبل والد خطيبته ونجل عمها بسبب وقوع خلافات عائلية.



تم القبض على المتهمين،وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حُرر المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت النيابة استدعاء خطيبة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة.