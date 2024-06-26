مصدق بور: كل المرشحين يريدون مفاوضات مع الولايات المتحدة لرفع الحظر عن إيران

قال مصدق بور مدير مركز لدراسات الاستراتيجية الإيرانية، إن هناك إجماعا كبيرا لدى جميع المرشحين المتنافسين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، من مختلف الأطياف فهناك التيار اليميني اليساري واليميني اليمين واليميني الوسط وهناك الإصلاح، مشيرًا إلى أن هناك إجماعا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الكل يريد أن يذهب وراء مفاوضات مثمرة تؤدي إلى رفع الحظر، باعتبار أن الأزمة والأمن الاقتصادي هو مهم بالسنبة للنقد الإيراني والجميع يبحثون عن حلول للمشاكل والأزمات الاقتصادية في هذه البلاد.

وأضاف بور، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك فوارق في رؤية الخمسة المرشحين، كل واحد يفكر في الدخول مع الولايات المتحدة في مفاوضات، والتيار الإصلاحي يدعوا إلى مفاوضات حاسمة مفاوضات نهائية تفضي إلى اتفاق ينهي كل الأزمات بين الولايات المتحدة وإيران.



وأوضح، أن تيارا متشددا يمينيا هو سيد سعيد جليلي هو أساسا يرفض التفاوض مع الأمريكيين ويعتقد أن الأجهزة كل ما دارت كثيرًا وعملت واشتغلت سوف تؤدي إلى تجميد هذه العقوبات المفروضة على إيران، مشيرًا إلى أن إيران يجب أن يكون لها لغة حاسمة لغة تشدد تجاه الولايات المتحدة.

