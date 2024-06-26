الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام فلسطينى: قوات الاحتلال تقتحم بلدة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية

غزة
غزة

أفاد إعلام فلسطيني، بأن قوات الاحتلال تقتحم بلدة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الحرب على غزة

وكانت قد أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37718 شهـيدًا و86377 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذائف تجاه مزارعين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة،.

شهداء غزة 

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدى الـ24 ساعة الماضية 4 مراكز إيواء في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير عدة منازل على رءوس ساكنيها، مخلفًا عشرات القتلى والجرحى، حسب معطيات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

إعلام فلسطيني جيش الاحتلال جرائم الاحتلال الصهيونى اقتحام بلدة يطا قناة القاهرة الإخبارية

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