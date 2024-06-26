الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الأركان يلتقى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر

التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول زفرين مامادو، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليًا؛ حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية، كذلك مناقشة سبل دعم وتطوير آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة التى تجمع القوات المسلحة المصرية ونظائرها بالدول الشقيقة والصديقة، مشيدًا بتنامى آفاق التعاون بين البلدين على نحو يلبى المصالح المشتركة  فى المجالات العسكرية والتدريبية.

من جانبه أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى عن عمق الروابط والعلاقات التى تجمع مصر وإفريقيا الوسطى، مشيدًا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم فى القارة الإفريقية.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

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