الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الله: قتلى ومصابون في صفوف جيش الاحتلال بعد استهداف أبنية في مستوطنة المطلة

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله، وقوع قتلى ومصابون في صفوف جيش الاحتلال بعد استهداف أبنية في مستوطنة المطلة، جاء ذلك خلال نبا عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

ونشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".


وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 25 يونيو 2024.

حزب الله جرائم الاحتلال الصهيونى صفوف جيش الاحتلال الرد العسكري لحزب الله

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