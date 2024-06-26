حزب الله: قتلى ومصابون في صفوف جيش الاحتلال بعد استهداف أبنية في مستوطنة المطلة

أعلن حزب الله، وقوع قتلى ومصابون في صفوف جيش الاحتلال بعد استهداف أبنية في مستوطنة المطلة، جاء ذلك خلال نبا عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

جرائم الاحتلال الصهيوني

ونشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".



وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 25 يونيو 2024.