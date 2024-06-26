إلهام شاهين لـ"الدستور": ثورة 30 يونيو خلّصتنا من الإرهاب

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها من أول الناس الذين قرروا النزول إلى الميدان وجمع استمارات تمرد؛ للوقوف في وجه الظلم والطيغان والجماعات الإرهابية التي كانت ستتسبب في دمار مصر، تحت شعار الدين:"وهم لا يعرفون عن الله شيئًا".

وتابعت شاهين، لـ"الدستور":"ثورة 30 يونيو كانت هى السبب الرئيسي في عودة مصر مرة أخرى، وحافظت على ثقافتنا وهويتنا المصرية التي كانت تريد الجماعة الإرهابية طمسها نهائيًا وذلك من خلال أخونة أجهزة الدولة جميعها وكل شئ يكون تحت إشرافها لصالح الأجندات الخارجية".

وأضافت إلهام أنها كانت تعمل على تشجيع الشباب والناس في الشارع المصري للوقوف ضد بلطجة الجماعة الإرهابية وعدم الخوف منهم خمن خلال الاهتمام بملء استمارة تمرد التي نجحت حتي وصلنا للرخاء والأمن والأمان في عصر الرئيس السيسي.

إلهام شاهين تستأنف تصوير فيلمها الجديد "الحب كله"

من جهة أخرى، تستأنف إلهام شاهين تصوير فيلمها الجديد "الحب كله" بمشاركة الفنانة حورية فرغلي عقب انتهاء موسم عيد الأضحى الجاري.

تدور أحداث فيلم “الحب كله” حول يوم واحد ويتناول طبيعة الحارة المصرية والمشاكل التي يمر بها كل شخص، ويلقي الضوء على أحلام البسطاء، في الزواج أو المعيشة بشكل عام.

ويعود المخرج خالد الحجر بفيلم "الحب كله" إلى السينما بعد غياب استمر لـ3 سنوات، حيث يعتبر آخر أعماله هو فيلم شهيانة الذي عرض عام 2019 ودارت أحداثه حول الطفلة شهيانة، التي تعيش في سوريا ويهاجم تنظيم إرهابي بلدها، ويشارك في بطولته كل من لينا الشهري، خالد صقر، معتصم الفحماوي، ديانا رحمة، جمال مرعي، ناريمان عبدالكريم، عبدالله الجريان، طارق النفيسي، ومن إخراج خالد الحجر.

وحققت إلهام شاهين مؤخرًا نجاحًا كبيرًا من خلال تقديمها بطولة حدوتة ألفريدو، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، وبمشاركة كل من أحمد فهمي واما، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، عمر شرقي وآخرين.

تناول مسلسل ألفريدو قصة فريد، الذي يثير الدهشة بسبب عمله طبيب وشيف في نفس الوقت، في حين تظهر سوسو التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف عن المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.