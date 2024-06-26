استجابة لـ"الدستور".. محافظ بنى سويف يوجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لـ"زكية"

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استجابة للبث المباشر الذي عرضته الدستور بعنوان" نفسي ربنا يشفيني.. سيدة تستغيث بعد إصابتها بالعظام الزجاجية: بقالي 4 سنين على جهاز التنفس الصناعي".

ووجه محافظ بنى سويف، مدير فرع هيئة التأمين الصحي، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الرعاية الطبية، لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، من أبناء بني سويف، والتي تم تداول حالتها الإنسانية والصحية، وتعاني من ظروف صحية حرجة.

وأكد مدير عام التأمين الصحي ببني سويف الدكتور محمد يحيى إسماعيل، أنه تم التواصل مع الحالة وسيتم إرسال فريق طبي لبحث الحالة الصحية لـ زكية وشهرتها "نورا" والتي أفادت أسرتها بأنها تعاني من مرض هشاشة العظام المعروف بالعظام الزجاجي" ومشكلات صحية بالرئة أدت صعوبة التنفس واستخدام التنفس الصناعي.

واستعرض "الدستور"، تقريرا عانت "زكية يحي على" على مدار سنوات، من الألم والمرض بعد إصابتها بمرض هشاشة وضمور العظام المعروف بـ"العظام الزجاجية" منذ ولادتها، هى وشقيقتها التوأم التي ولدت بنفس المرض، إلا أنها فارقت الحياة بسبب المرض دون العلاج، لتتركها تواجه مرارة الحياة وحدها، وظلت وحيدة طريحة الفراش لا ترى الشارع ولا تتمتع مثل مثيلاتها من الفتيات بالحياة.

ورصد "الدستور" في بث مباشر، كلمات "زكية" وشهرتها "نورا" 46 سنة، مقيمة بشرق النيل بمحافظة بنى سويف، أكدت أنها وشقيقتيها التوأم ولدن بمرض نادر، هو هشاشة العظام وضمور بالعظام الزجاجي، بسبب القرابة بين والدي ووالدتي، وارتبطت بشقيقتي ارتباطًا كبيرًا، لأننا نعاني من نفس المرض، وظللنا داخل البيت لمدة 15 عامًا لم نر الشارع ولا نعرف معنى الحياة أو ما يدور في الطبيعية بسبب خوف والدي في ذلك الوقت علينا من نظرات المجتمع إلينا بسبب مرضنا.