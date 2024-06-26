الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حماس: نطالب المجتمع الدولى بالتدخل السريع لمنع إسرائيل من هدم المنازل بغزة

حماس
حماس

أعلنت حماس، عن أنها تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف العمليات الإسرائيلية المتصاعدة لهدم المنازل في قطاع غزة والضفة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

 

هدم منازل غزة 

وكانت قد دعت حركة حماس، إلى محاسبة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب ضد الأسرى والمحتجزين من أبناء الشعب الفلسطيني ومنع إفلاتهم من العقاب.

 

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأضافت: "ندعو إلى تحرك المؤسسات الحقوقية والإنسانية، لرفع دعاوى في المحاكم الدولية، ضد مرتكبي الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى".

حماس نبأ عاجل القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية حركة حماس

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