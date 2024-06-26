ارتقاء 8 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى عدة مواقع شمال غزة

استشهد مساء الأربعاء، 8 فلسطينيين على الأقل، في قصف لطيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على عدة مواقع في شمال ووسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن 3 شهداء وعدد من الجرحى وصلوا إلى المستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، نتيجة استهداف صاروخي من قبل طائرة حربية إسرائيلية تجمعا لمواطنين في منطقة الجرن ببلدة جباليا شمال القطاع.

كما تمكن مواطنون وطواقم إنقاذ من نقل 5 شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عقب قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شقة سكنية في المخيم.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مزارعين في منطقة كروم العنب غرب المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في وقت وصل فيه عدد من الجرحى إلى المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد قصف الاحتلال منازل لمواطنين في بلدة خزاعة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية والشرقية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وزارة الصحة فى غزة: وصول 60 شهيدًا و140 إصابة للمستشفيات خلال 24 ساعة

وسبق، وأصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة التقرير الإحصائي اليومي، لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، فقد ارتكب الاحتلال 4 مجازر ضد العائلات، مما أسفر عن وصول 60 شهيدًا و140 إصابة للمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التقرير أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وعلى الطرقات، فيما تعاني طواقم الإسعاف والدفاع المدني من صعوبات في الوصول إليهم.

وطالب المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاظم أبوخلف، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بضرورة وضع آلية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلا: "إن ما يحدث في قطاع غزة الآن كارثي بكل المقاييس، جراء سقوط أعداد مهولة من الشهداء والمصابين وخاصة الأطفال جراء الجوع وسوء التغذية والفقر الغذائي بالإضافة إلى تفشي الأمراض والأوبئة حيث يوجد 800 ألف حالة مصابة بأمراض الجهاز التنفسي واليرقان والأمراض الجلدية وارتفاع الحرارة".