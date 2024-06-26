الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي والتي انطلقت في مطلع الشهر الجاري بدء من يوم السبت الموافق 1 يونيو وتستمر حتى يوم الاثنين 15 يوليو 2024، مع استثناء يوم الأحد 30 يونيو احتفالًا بثورة 30 يونيو ويؤدي طلاب العلمي امتحاناتهم في 16 يومًا، بواقع مادة واحدة كل يوم واليكم جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 والمواد المتبقية.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي

عقد امتحان الفقه والحديث، يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.
عقد امتحان القرآن الكريم، يوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2024.
عقد امتحان الجبر والهندسة الفراغية، يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024.
عقد امتحان اللغة الأجنبية، يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024.
عقد امتحان الاستاتيكا، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024.
عقد امتحان الأدب والنصوص، يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024.
عقد امتحان الفيزياء، يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.
عقد امتحان التوحيد، يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2024.
عقد امتحان النحو، يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024.
يُعقد امتحان الأحياء، يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024.
يُعقد امتحان البلاغة، يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024.
يُعقد امتحان التفاضل والتكامل، يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024.
يُعقد امتحان الديناميكا، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024.
يُعقد امتحان الكيمياء، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024.
يُعقد امتحان الصرف، يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024.
يُعقد امتحان التفسير، يوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2024.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي

المواد التي امتحنها طلاب الثانوية الأزهرية علمي 

امتحن طلاب الثانوية الأزهرية حتى الآن مجموعة من المواد الأساسية حيث  بدأت الامتحانات بمادة الفقه والحديث، تلتها مادة القرآن الكريم، ثم الجبر والهندسة الفراغية واستمرت الامتحانات بمادة اللغة الأجنبية، تبعتها مادة الاستاتيكا، كما امتحن الطلاب في مادة الأدب والنصوص، وأيضًا مادة الفيزياء والتوحيد وكان آخر امتحان عقد حتى الآن هو مادة النحو.

المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي

يتبقى 7 مواد في جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي لم يمتحنهم الطلاب حتى الأن وهم:

  1. الأحياء
  2. البلاغة
  3. التفاضل والتكامل
  4. الديناميكا
  5. الكيمياء
  6. الصرف
  7. التفسير

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