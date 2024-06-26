أول دورة حكومية للتدريب على الذكاء الاصطناعي بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن إطلاق أولى الدورات التدريبية التي ينفذها مركز التدريب على الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات التابع لديوان عام المحافظة، في مجال برامج الأوفيس وبرمجة الألعاب للأطفال من سن 8 سنوات.



وأكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الأربعاء، دعمه الكامل لمركز التدريب على علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، حيث يقدم برامج تدريبية متنوعة لجميع الأعمار ومنهم الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات شباب الخريجين على برامج التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وبرامج التأهيل لسوق العمل، فضلًا عن الدورات التي يقدمها للعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة لتنمية قدراتهم ورفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية وتحقيق نقلة نوعية وتحسين الأداء وخلق كوادر قيادية مؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بنطاق المحافظة بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية.

وأوضح محافظ الاقليم، أن الدورة التدريبية تأتي تنفيذً لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك بهدف تنمية قدرات ومهارات الأطفال والشباب في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وآليات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، بما يواكب التطورات العالمية بهذا المجال ومتطلبات سوق العمل المستقبلي.

وكان بيان المحافظة، أكد أن الدورة التدريبية تحتاح إلي فترتين الصباحية والمسائية بمقر المركز بمبنى التحول الرقمي خلف ديوان عام المحافظة للانتهاء منها في غصون ايام ولا يزال باب التقديم مفتوح للراغبين في الاشتراك

تعريف الذكاء الاصطناعي

ويعرف الذكاء الاصطناعي بأنه الذي تُبديه الآلات والبرامج بما يُحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تُبرمج في الآلة ومن خلاله يُمكن صنع حواسيب وبرامج قادرة على اتخاذ سلوك بشري.

ويعد الذكاء الاصطناعي سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية، تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها. من أهم هذه الخصائص القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة إلاّ أنَّ هذا المصطلح جدلي نظرًا لعدم توفر تعريف محدد للذكاء.