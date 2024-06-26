الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس هيئة الدواء يجتمع مع غرفة التجارة الأمريكية بحضور ممثلين عن شركات الصناعة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع اليوم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية مع غرفة التجارة الأمريكية وعدد من ممثلي شركات الأدوية الوطنية والدولية، بحضور بعض رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة؛ لمناقشة رؤية الهيئة وأولوياتها لعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥، وفرص تعميق الشراكة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

تطوير ملف تسجيل الدواء

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المتعلقة بتطوير ملف تسجيل الدواء وإتاحته للمواطن، وسياسات تسعيرة الدواء، والتجارب الإكلينيكية والدعاية للمستحضرات الطبية، وملف حماية الملكية الفكرية.

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وأكد رئيس الهيئة على أهمية التعاون والعمل مع كافة شركاء الصناعة المحليين والدوليين من أجل إتاحة وتوافر الدواء للمواطن المصري، وضمان فعاليته ومأمونيته، وأشاد بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في كافة المجالات ذات الصلة بالشأن الدوائي والصحي بشكل عام.
يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على التعاون مع كافة الجهات لتوفير دواء آمن وفعال لكافة المواطنين.

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