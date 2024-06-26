الإعدام لـ4 متهمين بخطف وقتل شخص وإشعال النيران فى جثته ببولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسانين بمعاقبة سيدة وسائق وعاملين بإجماع الآراء بالإعدام شنقا، على خلفية اتهامهم باختطاف شخص وقتله وإشعال النيران بجثة لتهديده المتهمة الخامسة بمقاطع فيديو فاضحة لها، وقضت المحكمة ببراءة المتهمة الأخيرة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين "سالى. ص" و“صبرى. ع” و"ورامي. ص" و"نور ع" و"جليلة. ص"، في خلال يومي 8 و9 مارس 2023 المتهمين من الأولى حتى الرابع بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة، خطفوا المجني عليه "محمد أ"، وكان ذلك بطريق التحايل بأن أوهمته الأولى عزمها تمكينه من لقاء المتهمة الخامسة، واستدرجته لمكان نائى، حيث يكمن باقي المتهمين، وما أن ظفروا به حتى قيدوا حركته قاصدين من أفعالهم تلك إقصائه عن الأعين.

واضاف أمر الاحالة أنه قد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان، قتلوا محمد أ، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، على إثر خلاف استعر فيما بينهم، فكمنوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفًا استدراج المتهمة الأولى له، وما أن ظفروا به حتى طوقوا عنقه بأدوات حبل - قطعة قماشية، قاصدين من ذلك قتله، ولم يستكينوا فنحروا عنقه بسلاح أبيض "سكين" وأضرموا النيران بجثمانه، فأحدثوا ما ألم به من آثار والتي أوردها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.