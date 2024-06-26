الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإعدام لـ4 متهمين بخطف وقتل شخص وإشعال النيران فى جثته ببولاق الدكرور

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسانين بمعاقبة سيدة وسائق وعاملين بإجماع الآراء بالإعدام شنقا، على خلفية اتهامهم باختطاف شخص وقتله وإشعال النيران بجثة لتهديده المتهمة الخامسة بمقاطع فيديو فاضحة لها، وقضت المحكمة ببراءة المتهمة الأخيرة.

 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين "سالى. ص" و“صبرى. ع” و"ورامي. ص" و"نور ع" و"جليلة. ص"، في خلال يومي 8 و9 مارس 2023 المتهمين من الأولى حتى الرابع بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة، خطفوا المجني عليه "محمد أ"، وكان ذلك بطريق التحايل بأن أوهمته الأولى عزمها تمكينه من لقاء المتهمة الخامسة، واستدرجته لمكان نائى، حيث يكمن باقي المتهمين، وما أن ظفروا به حتى قيدوا حركته قاصدين من أفعالهم تلك إقصائه عن الأعين.

 

واضاف أمر الاحالة أنه قد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان، قتلوا محمد أ، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، على إثر خلاف استعر فيما بينهم، فكمنوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفًا استدراج المتهمة الأولى له، وما أن ظفروا به حتى طوقوا عنقه بأدوات حبل - قطعة قماشية، قاصدين من ذلك قتله، ولم يستكينوا فنحروا عنقه بسلاح أبيض "سكين" وأضرموا النيران بجثمانه، فأحدثوا ما ألم به من آثار والتي أوردها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

محكمة جنايات جنوب الجيزة اختطاف شخص الإعدام شنقا قتل حوادث الدستور

مواد متعلقة

السجن المشدد 10 سنوات لصاحب شركة بلاستيك بالإسكندرية

الأكثر قراءة

الدستور تشارك فى حملة "حياة كريمة" لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة

التأمينات: تبكير صرف معاشات شهر يوليو

«الدستور» يكشف حقيقة استقالة مجلس الزمالك عقب أزمة القمة

منشار كهربائى وأشلاء آدمية.. حريق بحظيرة ماشية يكشف كواليس مذبحة الغربية

عاجل.. الآثار: لا علاقة لقصر البارون بكليب كمال وشاكوش.. والواجهة مقلدة

الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟