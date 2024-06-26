بايرن ميونخ يحدد سعر بيع جوشوا كيميتش خلال الانتقالات الصيفية

كشفت تقارير صحفية، الأربعاء، عن السعر المحدد من قبل نادي بايرن ميونخ الألماني لبيع لاعبهم جوشوا كيميتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، والذي يمتد عقده مع النادي البافاري حتى نهاية الموسم المقبل، لعب هذا الموسم 42 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وقدّم 9 تمريرات حاسمة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، يتراوح سعر بيع كيميتش بين 30 و40 مليون يورو بالنسبة لنادي بايرن ميونخ.

ويعد كيميتش هدفًا محتملًا لتعزيز صفوف برشلونة الإسباني في خط الوسط، ولكن عملية الانتقال قد تكون تحديًا بسبب راتب اللاعب المتوقع الذي يبلغ حوالي 20 مليون يورو سنويًا.

وتشير التقارير إلى أن مستقبل كيميتش قد يكون بعيدًا عن بايرن ميونخ، مما دفع النادي البافاري لتحديد مبلغ مبدئي لبيع اللاعب الألماني الدولي.

ويخشى بايرن ميونخ أن يقرر كيميتش عدم تجديد عقده والرحيل مجانًا صيف العام المقبل، لذا قاموا بتسعيره بمبلغ يقل عن قيمته التي تُقدر بحوالي 50 مليون يورو.