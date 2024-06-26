سيلين ديون.. قصة إصابة مغنية كندية بـ«الشخص المتصلب»

سلّط مشهد من فيلم وثائقي جديد للمغنية الكندية "سيلين ديون" الضوء على الحقيقة المؤلمة التي تواجهها المغنية الشهيرة في صراعها الصحي، ما أثار تعاطفًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل وتصدّرت مشاهدها القاسية صفحات السوشيال ميديا.

ووثّق الفيديو الذي انتشر بسرعة كبيرة عبر منصات التواصل المختلفة، وحقق ملايين المشاهدات معركة المغنية الكندية مع متلازمة الشخص المتصلب، ما ممنح المشاهدين لمحة عن أسلوب حياة "ديون" وهي تتعلم كيفية إدارة الحالة المنهكة.

سيلين ديون

وتم تشخيص إصابة ديون، 56 عامًا بمرض SPS في 2022، إذ يعد اضطراب المناعة الذاتية العصبي نادرًا للغاية، حيث تشير التقديرات إلى أنه يؤثر على واحد فقط من بين مليون شخص، فهو يتسبب في تصلب العضلات وتشنجها بشكل تدريجي، ويسبب ألمًا مزمنًا شديدًا ويقلل من القدرة على الحركة.

بكاء وتشنج بشكل لا يمكن السيطرة عليه

وفي أحد المشاهد المحددة في الفيديو الذي تداوله الرواد، تستلقي ديون على طاولة التدليك وهى تبكي وتتشنج بشكل لا يمكن السيطرة عليه بينما يحاول العاملون في مجال الرعاية الصحية بشكل محموم تهدئة نوبة طويلة تحدث أثناء جلسة العلاج الطبيعي.

سيلين ديون

وقام طاقم تصوير الفيلم الوثائقي بتصوير عملية النوبة لمدة 10 دقائق بعد أن طلب "ديون" منهم البقاء، وبينما كانت المغنية تتألم وتئن من الألم، اعتنى بها المسعفون، وقاموا بمسح ظهرها وإعطاء رذاذ للأنف يستخدم لعلاج النوبات العنقودية وتعويض الأعراض- حسب ما ظهر بالفيديو-.

ماذا قالت سيلين ديون عن تعافيها؟

حتى الآن، أحرزت "ديون" تقدمًا كبيرًا في التعامل مع أعراضها منذ إصابتها، وشاركت وأوضحت في فيلمها أن نظام علاجها يتضمن العلاج الطبيعي، والغلوبولين المناعي الوريدي (الذي يساعد في علاج الجانب المناعي الذاتي لمتلازمة الشخص المتصلب) ومرخيات العضلات.

وأشارت إلى أنها حريصة على العودة إلى المسرح قريبًا، على الرغم من أنه ليس لديها موعد محدد بعد، معللة إنه من الممكن أنها عندما تعود ستضطر إلى إلغاء العروض لإعطاء الأولوية لصحتها، لكنها لا تزال تحافظ على نظرة إيجابية.

وتابعت "يجب أن أثق بنفسي. يجب أن أثق في فريقي. يجب أن أثق في صوتي. لقد عشت أشياء صعبة، لكننا جميعًا نفعل ذلك. لكنني أشعر بالكثير من الفرح أيضًا. أنا على وشك أن أعيش الكثير من السعادة."