الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التسجيل مفتوح.. رابط تقديم رياض أطفال الأزهر 2024 والمستندات المطلوبة للتقديم

رياض أطفال الأزهر
رياض أطفال الأزهر

مع فتح باب التقديم أمس لمرحلة رياض الأطفال أزهر يحرص أولياء الأمور على معرفة رابط تقديم رياض أطفال الأزهر 2024 والمستندات المطلوبة للتقديم عبر جوجل، وذلك يكون بالتزامن مع إعلان قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول في مرحلة رياض الأطفال.

رابط تقديم رياض أطفال الأزهر 2024 والمستندات المطلوبة للتقديم

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد تقديم رياض أطفال الأزهر 2024 والرابط، والمستندات المطلوبة للتقديم.

موعد فتح باب التقدم لرياض أطفال الأزهر 2024

كشف قطاع المعاهد الأزهرية في مصر، فتح باب التقديم إلى مرحلة رياض أطفال الأزهر 2024، وذلك بدءًا من أمس الثلاثاء 25 يونيو 2024، على أن سيستمر التقديم إلى يوم الأربعاء الموافق 31 من يوليو 2024

رابط تقديم رياض أطفال الأزهر 2024

كذلك أوضح بيان المعاهد الازهرية في مصر أن التقديم في مرحلة رياض أطفال أزهر 2024 سوف يكون من خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات الآتية:

  1. قم بالدخول عبر بوابة الأزهر الشريف للتقديم بمرحلة رياض أطفال من هنا.
  2. ثم حدد المعاهد التي ترغب في التقديم لها سواء كانت عادية أو نموذجية أو خاصة.
  3. قم بتسجيل بيانات التلميذ كاملة في الخانات المحددة.
  4. عقب الانتهاء من تسجيل الطلب اضغط حفظ.
  5. واخيرا قم بطباعته لتقديمه في المدرسة مع المستندات المطلوبة بعد ظهور نتيجة التنسيق وقبول التلميذ.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 والمستندات المطلوبة

اعرف رابط تقديم رياض الأطفال 2024 - 2025.. وسن القبول

المستندات المطلوبة لتقديم رياض أطفال الأزهر 2024

كذلك حددت المعاهد الأزهرية في مصر كافة المستندات اللازمة للتقديم في مرحلة رياض أطفال الأزهر 2024-2025، وذلك عقب إعلان نتيجة التنسيق والقبول للطفل إلكترونيًا، والتي ستشمل الآتي:

  1. 6 من الصور شخصية بخلفية بيضاء.
  2. صورة البطاقة الصحية والأصل للاطّلاع.
  3. تقرير طبي يكون من التأمين الصحي محدد به الحالة الصحية للتلميذ، وما يفيد خلوه من أي أمراض معدية.
  4. صورة تكون من بطاقة الرقم القومي للوالدين.
  5. فاتورة كهرباء أو فاتورة مياه أو التليفون الأرضي للأب أو للجد من الأب وذلك يكون لإثبات محل الإقامة.
  6. الدمغات التعليمية الصحية اللازمة من خلال مكاتب البريد.
  7. شهادة ميلاد الطفل وكذلك صورة منها.
رابط تقديم رياض أطفال الأزهر تقديم رياض أطفال الأزهر 2024 تقديم رياض اطفال الازهر والمستندات المطلوبة للتقديم رياض أطفال الأزهر 2024 الأزهر 2024 رياض أطفال الأزهر تقديم رياض أطفال

مواد متعلقة

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 والمستندات المطلوبة

رسميًا.. فتح باب التقديم للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر

الأكثر قراءة

مفاجآت جديدة فى قضية الوثائق.. ترامب يحفظ أسرار أمريكا بـ"الدش" و"قاعة رقص"

الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتعزية

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

سقوط سفاح عزبة رستم.. الأمن يتعقب المتهم ويضبطه داخل شقة ببلطيم

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

حبس عاملة سرقت مبلغًا ماليًا ومشغولات ذهبية من منزل بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة