التسجيل مفتوح.. رابط تقديم رياض أطفال الأزهر 2024 والمستندات المطلوبة للتقديم
مع فتح باب التقديم أمس لمرحلة رياض الأطفال أزهر يحرص أولياء الأمور على معرفة رابط تقديم رياض أطفال الأزهر 2024 والمستندات المطلوبة للتقديم عبر جوجل، وذلك يكون بالتزامن مع إعلان قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول في مرحلة رياض الأطفال.
رابط تقديم رياض أطفال الأزهر 2024 والمستندات المطلوبة للتقديم
وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد تقديم رياض أطفال الأزهر 2024 والرابط، والمستندات المطلوبة للتقديم.
موعد فتح باب التقدم لرياض أطفال الأزهر 2024
كشف قطاع المعاهد الأزهرية في مصر، فتح باب التقديم إلى مرحلة رياض أطفال الأزهر 2024، وذلك بدءًا من أمس الثلاثاء 25 يونيو 2024، على أن سيستمر التقديم إلى يوم الأربعاء الموافق 31 من يوليو 2024
رابط تقديم رياض أطفال الأزهر 2024
كذلك أوضح بيان المعاهد الازهرية في مصر أن التقديم في مرحلة رياض أطفال أزهر 2024 سوف يكون من خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات الآتية:
- قم بالدخول عبر بوابة الأزهر الشريف للتقديم بمرحلة رياض أطفال من هنا.
- ثم حدد المعاهد التي ترغب في التقديم لها سواء كانت عادية أو نموذجية أو خاصة.
- قم بتسجيل بيانات التلميذ كاملة في الخانات المحددة.
- عقب الانتهاء من تسجيل الطلب اضغط حفظ.
- واخيرا قم بطباعته لتقديمه في المدرسة مع المستندات المطلوبة بعد ظهور نتيجة التنسيق وقبول التلميذ.
المستندات المطلوبة لتقديم رياض أطفال الأزهر 2024
كذلك حددت المعاهد الأزهرية في مصر كافة المستندات اللازمة للتقديم في مرحلة رياض أطفال الأزهر 2024-2025، وذلك عقب إعلان نتيجة التنسيق والقبول للطفل إلكترونيًا، والتي ستشمل الآتي:
- 6 من الصور شخصية بخلفية بيضاء.
- صورة البطاقة الصحية والأصل للاطّلاع.
- تقرير طبي يكون من التأمين الصحي محدد به الحالة الصحية للتلميذ، وما يفيد خلوه من أي أمراض معدية.
- صورة تكون من بطاقة الرقم القومي للوالدين.
- فاتورة كهرباء أو فاتورة مياه أو التليفون الأرضي للأب أو للجد من الأب وذلك يكون لإثبات محل الإقامة.
- الدمغات التعليمية الصحية اللازمة من خلال مكاتب البريد.
- شهادة ميلاد الطفل وكذلك صورة منها.