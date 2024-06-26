إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنات غلاف غزة

أفاد إعلام إسرائيلي، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة تزامنا مع إطلاق قذائف صاروخية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت “القاهرة الإخبارية”.

جرائم الاحتلال الصهيوني



وكانت قد أفاد مراسل القاهرة الإخبارية منذ قليل بارتقاء 3 شهـداء وعدد من الجرحى في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37718 شهـيدًا و86377 مصابًا منذ 7 أكتوبر.