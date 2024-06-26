نماذج امتحانات الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024 بالإجابات النموذجية ومواصفات الأسئلة

يستعد طلاب الثانوية العامة 2024 لأداء امتحان مادة الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات يوم السبت المقبل 29 يونيو 2024، من خلال تحميل نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 لمادة الفيزياء والإجابات النموذجية عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نماذج امتحانات الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الإلكتروني رابط تحميل نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 لمادة الفيزياء لتدريب طلاب وطالبات الشهادة الثانوية على شكل ونظام الامتحان قبل أدائه رسميًا.

ويمكن تحميل نماذج امتحانات مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة من هنا.

إجابة امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم نماذج إجابة امتحان الفيزياء لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 للتحميل المباشر عبر موقعها الإلكتروني للتأكد من الإجابات النموذجية للأسئلة ومراجعتها قبل دخول لجان الامتحانات.

ويمكن تحميل إجابة امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024 من هنا.

توزيع درجات امتحان الفيزياء للشهادة الثانوية العامة 2024

وعن مواصفات امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات، أوضحت وزارة التربية والتعليم أن أسئلة امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشهادة الثانوية العامة عباراة عن نوعين، الأول عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، والثاني عبارة عن أسئلة المقالية بنسبة 15%، موزعين على النحو التالي:-

40 سؤال من أسئلة الاختيار من متعدد بدرجة واحدة لكل منهم.

6 أسئلة اختيار من متعدد بدرجتين لكل سؤال.

4 أسئلة مقالية بدرجتين لكل سؤال.

جدول امتحانات الثانويةالعامة 2024 للمواد المتبقية