بحد أدنى 243 درجة.. محافظ أسيوط يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2024 /2025 بحد أدنى مجموع 243 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وذلك بناءً على دراسة وقرار اللجنة المشكلة برئاسة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وبعض قيادات مديرية التربية والتعليم.

وذلك وفقًا لمجموعة من الآليات التي ارتكز عليها المقترح، منها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوى والمجهزة، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل ونظرًا لارتفاع الدرجات النهائية للطلاب في الفصل الدراسي الثاني، على أن تتم إعادة العرض مرة أخرى لدراسة وتحديد المقبولين بصفة نهائية بأقصى كثافة ممكنة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع كل من محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وعماد محمود مدير عام التعليم الثانوى بالمحافظة.



تخفيض درجات القبول إلى مجموع 243 درجة كحد أدني



وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى العام والانتهاء إلى مجموع 243 درجة كحد أدني للقبول، حرصًا على مستقبل أولادنا وأحفادنا الطلاب وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية، وذلك بعد الارتفاع الكبير في درجات الشهادة الإعدادية لعدد كبير من الطلاب، على أن تتم إعادة العرض مرة أخرى لدراسة وتحديد المقبولين بصفة نهائية كأقصى كثافة ممكنة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.



وأكد المحافظ، أن القيادة السياسية والدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية، منوهًا إلى الدعم الذي توليه الحكومة للعملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم، خاصة التعليم قبل الجامعي فضلًا عن التوسع في إنشاء مدارس جديدة بمختلف القرى والنجوع وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات، مؤكدًا أن محافظة أسيوط من أعلى المحافظات التي حظيت بالتوسع في إنشاء مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا مع الاهتمام بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس.

من جانبه، أوضح محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، أن محافظ أسيوط اعتمد في وقت سابق في 5 يونيو الحالي، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023/ 2024 (الدور الأول) بنسبة نسبة نجاح للطلاب النظاميين والمنازل 77.85% للإعدادية العامة وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الثانى للإعدادية العامة 55 ألفا و159 طالبًا من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 70 ألفا و979 طالبًا.

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