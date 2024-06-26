الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هولندا تستدعى السفير الإسرائيلى بسبب مزاعم التجسس على المحكمة الجنائية الدولية

الجنائية الدولية
الجنائية الدولية

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية استدعاء السفير الإسرائيلي، مودي إفرايم، بعد مزاعم التجسس على المحكمة الجنائية الدولية والتي مقرها هولندا، حيث تم الكشف عن الاجتماع بعد أسئلة من النواب الهولنديين الذين يشعرون بالقلق إزاء ما كشفته صحيفة الجارديان عن حملة مناهضة للمحكمة الجنائية الدولية. 

وقد طُلب من سفير إسرائيل لدى هولندا "إبلاغ" وزارة الخارجية الهولندية لشرح مزاعم حملة المراقبة والتجسس السرية التي تقوم بها أجهزة التجسس الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت صحيفة الجارديان. 

وقد طلب المسئولون الهولنديون مقابلة السفير مودي إفرايم لمناقشة المخاوف التي أثارها تحقيق أجرته صحيفة الجارديان، وكشف أن وكالات المخابرات الإسرائيلية حاولت على مدى تسع سنوات تقويض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليه وترهيبه.

وتم الكشف عن الاجتماع من قبل المسئولين ردا على الأسئلة التي طرحها العديد من النواب الهولنديين في البرلمان حول الكشف، وهو جزء من تحقيق مشترك مع المجلة الإسرائيلية الفلسطينية +972 ومنفذ اللغة العبرية Local Call.

مخاوف هولندا 

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يوم الثلاثاء، قال متحدث باسم وزير الخارجية إن السفير الإسرائيلي "طُلب منه تقديم تقرير إلى الوزارة فيما يتعلق بالادعاءات الواردة في المقالات في صحيفة الجارديان و+972". وقالوا إن محادثة أجريت "تم فيها التعبير عن مخاوف هولندا".

ورفض المتحدث مناقشة التفاصيل، مستشهدا بسرية المحادثات الدبلوماسية. ولم تستجب سفارة إسرائيل في هولندا لطلب التعليق.

وباعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تقع في لاهاي، فإن هولندا ملزمة بموجب اتفاق مع المحكمة بحماية سلامة وأمن موظفي المحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن تضمن أنها "خالية من التدخل من أي نوع".

في وقت سابق من هذا الشهر، كانت هولندا من بين 93 دولة عضو تعهدت بالدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية ضد الضغوط والتدخلات السياسية، في تدخل كبير دعم المحكمة في لحظة حرجة بالنسبة لرئيس الادعاء فيها كريم خان.

وفي مايو، قدم خان طلبات لإصدار أوامر اعتقال ضد حماس والقادة الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس حماس في غزة، يحيى السنوار، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

طلبات خان، التي أثارت انتقادات شديدة من إسرائيل وحلفائها في الولايات المتحدة، قيد النظر من قبل إحدى الدوائر التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية. وسيتعين على لجنة مكونة من ثلاثة قضاة أن تقرر ما إذا كانت ستصدر أوامر الاعتقال أو ترفض الطلب.

إسرائيل هولندا الخارجية تجسس العدل محكمة الجنائية

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