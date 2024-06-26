جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان تجاه مبنى فى مستوطنة المطلة

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، عن إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان تجاه مبنى في مستوطنة المطلة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

جرائم الاحتلال الصهيوني

وكانت قد أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37718 شهـيدًا و86377 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية عن أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذائف تجاه مزارعين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

جيش الاحتلال

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدى الـ24 ساعة الماضية 4 مراكز إيواء في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير عدة منازل على رءوس ساكنيها، مخلفًا عشرات القتلى والجرحى، بحسب معطيات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.