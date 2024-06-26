الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة البيئة تتابع حادث شحوط مركب سفارى بمرسى علم

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حادث شحوط مركب سفاري بمرسى علم، وعلى الفور أصدرت توجيهاتها بسرعة تشكيل لجنة فنية من محميات البحر الأحمر للوقوف على الأضرار البيئية الناتجة عن حادث شحوط مركب سفاري، والذى كان يقل عددًا من السياح في رحلة بمنطقة شعاب سطايح جنوب مدينة مرسى علم.

تصدر البيئة توجيهاتها بتشكيل لجنة فنية للوقوف على الأضرار البيئية فى الشعاب المرجانية

وكان قد ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بغرق مركب سفاري يدعى ايكوزوست بمنطقة سطايح جنوب شرق مرسى علم بمحمية وادي الجمال، واصطدامه بالشعاب المرجانية، ما أدى إلى حدوث ثقب في بدن اللنش أدى إلى غرقه.

وزيرة البيئة تستعرض الوضع الحالى والجهود المبذولة والتشريعات المطلوبة لدعم القضايا البيئية

وزيرة البيئة تشارك فى إطلاق حوار وطنى لمبادرة "100 مليون شجرة"

وقد شددت وزيرة البيئة بسرعة إعداد التقرير النهائى بعد معاينة مركب السفارى من فريق محميات البحر الأحمر للوقوف على الأسباب التى أدت إلى شحوط المركب السياحى وبيان الخسائر التى حدثت فى منطقة الشعاب المرجانية، واتخاذ الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حادث شحوط مركب سفاري مركب سفاري بمرسى علم بمرسى علم مركب سفاري

مواد متعلقة

وزيرة البيئة تعلن استكمال مراحل مسابقة "كلنا فايزين" لجمع وفصل المخلفات بالسيدة زينب والمطرية

"البيئة" تكشف تفاصيل فعاليات الحوار الوطني تحت شعار "100 مليون شجرة"

الأكثر قراءة

مفاجآت جديدة فى قضية الوثائق.. ترامب يحفظ أسرار أمريكا بـ"الدش" و"قاعة رقص"

الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتعزية

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

سقوط سفاح عزبة رستم.. الأمن يتعقب المتهم ويضبطه داخل شقة ببلطيم

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

حبس عاملة سرقت مبلغًا ماليًا ومشغولات ذهبية من منزل بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة