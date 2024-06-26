خالد الصاوى لـ"الدستور": watch it أهم المنصات فى الشرق الأوسط

قال الفنان خالد الصاوي، إن المنصة الرقمية watch it أصبحت من أهم المنصات في الشرق الأوسط لما تعرضه من أعمال فنية جديدة ومختلفة، وإظهار وضخ مواهب فنية جديدة على الساحة.

تابع الصاوي، لـ"الدستور" قائلًا: "أنا مبسوط جدًا بهذه المنصة التي تسهم في تنوع الأعمال الفنية المٌقدّمة، سواء في المواسم المختلفة، أو من خلال الموسم الرمضاني"، لافتًا إلى أن هذا التنوع أثرى الفن المصري.

وأشاد الفنان خالد الصاوي بدور المنصة الرقمية watch it بنجاح دورها في جذب فئات كثيرة ومختلفة من الجمهور، ومن مختلف الأعمار بسبب جودة وتنوع الأعمال الفنية التي تطرح من خلالها.

أوضح الصاوي أن المنصة الرقمية Watch it لديها اهتمام بأن الجمهور جميعه يشاهد الأعمال المعروضة عليها، ما دفعها لتخفيض أسعار الباقات المطروحة من خلالها، وهذا غير موجود في أي منصة رقمية أخرى.

وتابع أن اهتمام المنصة الرقمية بطرح أعمال أبطالها شباب فقط خطوة جيدة ومهمة ومختلفة منها وبسبب مخاطرتها في هذا الأمر وإيمانها بمواهب الشباب أظهرت لنا الكثير من الأبطال في الكوميديا والتراجيدي وغيرها، وهذا الأمر يحسب لها وللقائمين عليها، حتى إنها لم تطرح أعمالًا للكِبار فقط، بل اهتمت بالأعمال الفنية الكرتونية "الانيمشن" للأطفال وأسهمت في وجود أعمال فنية خاصة بهم.

ويستعد خالد الصاوي، لتصوير دوره في الفيلم السينمائي الجديد “سيكو سيكو”، الخميس المقبل، وهو الفيلم الذى يلعب بطولته كل من عصام عمر وطه دسوقي في أولى بطولاتهما المطلقة في عالم السينما.

أبطال فيلم سيكو سيكو

تدور أحداث "سيكو سيكو" في إطار كوميدي ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من تفاصيل الفيلم والأبطال المشاركين خلال الفترة المقبلة.

فيلم "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر وطه دسوقي وخالد الصاوي ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، وهو أولى البطولات المطلقة لهما في مجال السينما، ومن إنتاج المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير والمنتج أحمد بدوي، والمقرر عرضه فى نهاية عام 2024.