الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث: اتجاه الناتو بتعيين مارك روته هو اتجاه تصعيدى

الناتو
الناتو

قال دكتور رضوان قاسم، الكاتب والباحث في الشئون الدولية، إنه من الواضح أن الاتجاه لحلف شمال الأطلسي هو اتجاه تصعيدي بشكل عام بانتخاب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته المنتهية ولايته، والذي من المعروف عنه أنه الأكثر تشددًا ووقوفًا إلى جانب أوكرانيا وهو الذي أقنع بعض الدول لإعطاء F16 إلى أوكرانيا، وكان من المطالبين الأساسيين في إعطاء هذه الطائرة لأوكرانيا لوى التهديد الروسي الذي أكد أن هذه الخطوة ممكن أن تكون هي البداية لإقحام حلف الأطلسي في المواجهة المباشرة مع روسيا.

وأضاف قاسم، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الناتو الجديد هو تحدٍ هو تصعيد، لكن ديبلوماسي أكثر منه عسكري خاصة أن الأطلسي يعتمد عليه لأنه كان لفترة طويلة في الديبلوماسية الهولنديّة وأزاح الكثير من العقبات والخلافات السياسية التي كانت قائمة حتى معه شخصيًا، لكن هذا لا يعني أنه يستطيع أن يحل كل المسائل التي يمكن أن تكون عالقة بالدبلوماسية، خاصة أنهم يدعون بمعنى آخر نوعًا من التبسيط للأمور على أنه التيفال الأواني التي لا يعلق عليها الطبخ لو طهي فيها الطبخ، فهذا يعني أنه يستطيع بطريقة ما أن يكون ديبلوماسيًا وأن يكون مقنعًا إلى أبعد الحدود.

وأوضح، أنه بهذه الطريقة يعبرون عن هذا المسئول الجديد لكن المشكلة تكمن في أن رؤيته للوضع في أوكرانيا تختلف تمامًا ومعاكسة تمامًا للصورة التي يُتصوَّرها ترامب فيما لو وصل إلى سدة الحكم، مؤكدًا أنه من المطالبين بأن يكون حلف الناتو قويًا إلى درجة وخاصة الدول الأوروبية إلى درجة أنه ليس هناك من إلزامية أن يكون مساعدًا أو بالأحرى موجودًا الأمريكي في هذا الحلف.

القاهرة الإخبارية حلف شمال الأطلسي تصعيد مارك روته أوكرانيا F16 روسيا

مواد متعلقة

باحث: حال اندلاع حرب شاملة سيرى العالم بثًا مباشرًا لتدمير آليات الاحتلال فى لبنان

"الدولية لدعم فلسطين": الفلسطينيون أكثر عرضة للتعذيب جراء ممارسات الاحتلال

الاحتلال: إصابة 14 جنديًا خلال 24 ساعة

ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلى على مخيم النصيرات لـ9 شهداء

القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يشن غارة جوية على بلدة كفر شوبا فى الجنوب اللبنانى

القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يُطلق النار صوب المناطق الجنوبية من مدينة غزة

عائلات المحتجزين: نطالب بصفقة تبادل.. وندعو الحكومة للالتزام بالمقترح الذى قدمته

وزيرة شئون المرأة الفلسطينية: الاحتلال انتهك القوانين الدولية وهدم المنشآت المدنية فى غزة

الأكثر قراءة

مفاجآت جديدة فى قضية الوثائق.. ترامب يحفظ أسرار أمريكا بـ"الدش" و"قاعة رقص"

الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتعزية

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

سقوط سفاح عزبة رستم.. الأمن يتعقب المتهم ويضبطه داخل شقة ببلطيم

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

حبس عاملة سرقت مبلغًا ماليًا ومشغولات ذهبية من منزل بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة