الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نجوم Prison Break يعودان رسميًا فى سلسلة خاصة بعنوان Snatchback

Snatchback
Snatchback

دومينيك بورسيل ووينتوورث ميلر، اللذان اشتهرا بأدوارهما في مسلسل "Prison Break"، قد تم اختيارهما ليصبحا نجمي مسلسل "Snatchback"، وهو مسلسل قيد التطوير في Universal Television.

يتولى سكوت روزنباوم دور كاتب ومنتج تنفيذي، في حين يشارك بورسيل أيضًا في الإنتاج التنفيذي، إلى جانب تيش سايروس بورسيل ودانا أكسلرود سمرز من شركة HopeTown Entertainment.

ويستوحى مسلسل "Snatchback"، من حياة ضابط استخبارات سري حقيقي يعمل بنشاط في الميدان حتى اليوم، يتبع السلسلة فريق من العملاء المتعاقدين مع القطاع الخاص الذين يتمتعون بمهارات عالية، أثناء قيامهم بعمليات استعادة للرهائن في مواقع منتشرة وخطيرة عبر العالم.

الأخوان لينكولن بوروز ومايكل سكوفيلد

بورسيل وميلر قادا مسلسل "Prison Break" على شبكة فوكس، حيث قاما بأدوار الأخوين لينكولن بوروز ومايكل سكوفيلد لمدة أربعة مواسم من عام 2006 إلى عام 2009. وقد تلى ذلك فيلم تليفزيوني بعنوان "النهاية النهائية"، الذي أغلق قصة المسلسل قبل أن تتم إعادة إحيائه وبث الموسم الخامس عام 2017 على شبكة فوكس.

كما ظهر الثنائي في مسلسلات "ذا فلاش" و"أساطير الغد" ضمن عالم Arrowverse على شبكة CW، حيث قام ميلر بدور ليونارد سنارت المعروف أيضًا باسم الكابتن كولد، بينما لعب بورسيل دور ميك روري المعروف أيضًا باسم هيت ويف.

بالإضافة إلى مسلسل "بريزون بريك" وظهورهما في Arrowverse، شملت أعمال بورسيل أفلام مثل "بليد: ترينيتي"، و"القاتل النخبة"، و"سماء حمراء دموية"، و"كلاب القش". كما أنه سيتولى قيادة فيلم "كازينو إين إيسكيا"، الذي تنتجه شركة باراماونت وريببليك بيكتشرز، في المستقبل القريب.

وظهر ميلر أيضًا في مسلسلات مثل "Law & Order: SVU" وأفلام مثل "The Loft" و"The Human Stain" و"Madam Minister". كما أنه يعمل أيضًا ككاتب سيناريو، حيث كتب فيلم الإثارة "Stoker"، الذي أخرجه بارك تشان ووك. يتم تمثيله من قبل وكالة بوكوالد.

Snatchback بورسيل ووينتوورث ميلر Prison break Universal Television مايكل سكوفيلد Law تيش سايروس

مواد متعلقة

ترافيس كيلسي في موقف محرج بسبب تايلور سويفت: أنت لا تقارن بنجاحها!

تايلور سويفت تدخل قائمة مليارديرات العالم

تايلور سويفت تنضم إلى نادى أصحاب المليارات

الأكثر قراءة

مفاجآت جديدة فى قضية الوثائق.. ترامب يحفظ أسرار أمريكا بـ"الدش" و"قاعة رقص"

الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتعزية

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

سقوط سفاح عزبة رستم.. الأمن يتعقب المتهم ويضبطه داخل شقة ببلطيم

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

حبس عاملة سرقت مبلغًا ماليًا ومشغولات ذهبية من منزل بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة