نجوم Prison Break يعودان رسميًا فى سلسلة خاصة بعنوان Snatchback

دومينيك بورسيل ووينتوورث ميلر، اللذان اشتهرا بأدوارهما في مسلسل "Prison Break"، قد تم اختيارهما ليصبحا نجمي مسلسل "Snatchback"، وهو مسلسل قيد التطوير في Universal Television.

يتولى سكوت روزنباوم دور كاتب ومنتج تنفيذي، في حين يشارك بورسيل أيضًا في الإنتاج التنفيذي، إلى جانب تيش سايروس بورسيل ودانا أكسلرود سمرز من شركة HopeTown Entertainment.

ويستوحى مسلسل "Snatchback"، من حياة ضابط استخبارات سري حقيقي يعمل بنشاط في الميدان حتى اليوم، يتبع السلسلة فريق من العملاء المتعاقدين مع القطاع الخاص الذين يتمتعون بمهارات عالية، أثناء قيامهم بعمليات استعادة للرهائن في مواقع منتشرة وخطيرة عبر العالم.

الأخوان لينكولن بوروز ومايكل سكوفيلد

بورسيل وميلر قادا مسلسل "Prison Break" على شبكة فوكس، حيث قاما بأدوار الأخوين لينكولن بوروز ومايكل سكوفيلد لمدة أربعة مواسم من عام 2006 إلى عام 2009. وقد تلى ذلك فيلم تليفزيوني بعنوان "النهاية النهائية"، الذي أغلق قصة المسلسل قبل أن تتم إعادة إحيائه وبث الموسم الخامس عام 2017 على شبكة فوكس.

كما ظهر الثنائي في مسلسلات "ذا فلاش" و"أساطير الغد" ضمن عالم Arrowverse على شبكة CW، حيث قام ميلر بدور ليونارد سنارت المعروف أيضًا باسم الكابتن كولد، بينما لعب بورسيل دور ميك روري المعروف أيضًا باسم هيت ويف.

بالإضافة إلى مسلسل "بريزون بريك" وظهورهما في Arrowverse، شملت أعمال بورسيل أفلام مثل "بليد: ترينيتي"، و"القاتل النخبة"، و"سماء حمراء دموية"، و"كلاب القش". كما أنه سيتولى قيادة فيلم "كازينو إين إيسكيا"، الذي تنتجه شركة باراماونت وريببليك بيكتشرز، في المستقبل القريب.

وظهر ميلر أيضًا في مسلسلات مثل "Law & Order: SVU" وأفلام مثل "The Loft" و"The Human Stain" و"Madam Minister". كما أنه يعمل أيضًا ككاتب سيناريو، حيث كتب فيلم الإثارة "Stoker"، الذي أخرجه بارك تشان ووك. يتم تمثيله من قبل وكالة بوكوالد.