الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ماتت بعدوى في الرئة".. محامي المتهم بقتل فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة (فيديو)

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

قضية هزت الرأي العام، واشتهرت إعلاميًا بفتاة الشروق  حبيبة الشماع، واتهام سائق اوبر في قتلها، ولكن دفاع المتهم يحاول إثبات براءة المتهم وأن السبب الحقيقي لوفاة حبيبة الشماع: "عدوي في الرئة" وليس إصابة ناجمة عن الحادث، وهو ما يبرئ موكله من التهم ضده.

وأجلت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات استئناف سائق أوبر المتهم بخطف والتسبب فى وفاة حبيبة الشماع، فتاة الشروق، على حكم سجنه ١٥ سنة مشددًا، وتغريمه ٥٠ ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة، لجلسة ٢٠ يوليو المقبل، للمرافعة.

وقال "أيمن الشماع" والد حبيبة، فتاة الشروق، :"مش هسيب حق بنتى لآخر يوم فى عمرى، وحق ابنتى لن يضيع، وأحترم القانون" موجهًا الشكر للقضاء المصري لاهتمامه بالقضية.

 ولمزيد من المعلومات يمكن مشاهدة الفيديو.

فتاة الشروق حبيبة الشماع محامي محامي المتهم فتاة

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