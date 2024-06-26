"ماتت بعدوى في الرئة".. محامي المتهم بقتل فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة (فيديو)

قضية هزت الرأي العام، واشتهرت إعلاميًا بفتاة الشروق حبيبة الشماع، واتهام سائق اوبر في قتلها، ولكن دفاع المتهم يحاول إثبات براءة المتهم وأن السبب الحقيقي لوفاة حبيبة الشماع: "عدوي في الرئة" وليس إصابة ناجمة عن الحادث، وهو ما يبرئ موكله من التهم ضده.

وأجلت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات استئناف سائق أوبر المتهم بخطف والتسبب فى وفاة حبيبة الشماع، فتاة الشروق، على حكم سجنه ١٥ سنة مشددًا، وتغريمه ٥٠ ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة، لجلسة ٢٠ يوليو المقبل، للمرافعة.

وقال "أيمن الشماع" والد حبيبة، فتاة الشروق، :"مش هسيب حق بنتى لآخر يوم فى عمرى، وحق ابنتى لن يضيع، وأحترم القانون" موجهًا الشكر للقضاء المصري لاهتمامه بالقضية.

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