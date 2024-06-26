الأربعاء 26 يونيو 2024
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بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع

بن غفير
بن غفير

علق وزير ما يسمي الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن جفير، اليوم الأربعاء، على تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام.

وقال الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن تقليص مخصصات الأسري من الطعام تندرج في إطار إجراءات الردع.

جاءت تصريحات بن جفير ردًا على طلب توضيح قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية حول أن حصة الطعام التي يحصل عليها الأسرى الفلسطينيين أقل بكثير مما تنص عليه بنود القانون الدولي.

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وأضاف بن جفير أن المعتقلين الفلسطينيين سيحصلون على الحد الأدنى من الحقوق والحد الأدنى من الغذاء، متابعًا: "سأتأكد من إجراء تنفيذ هذه السياسة".

ولفت بن جفير إلى أن سياسته المتبعة هي تقليل الحصة الغذائية للسجناء الأمنيين إلى الحد الأدنى الذي يقتضيه القانون من حصة الطعام والسعرات الحرارية، ويجب أن يحصل السجناء الأمنيون على حصة أقل من السجناء الجنائيين.

وتابع الوزير المتطرف: "عند اندلاع الحرب، ووفقًا لسياستي، تقرر تخفيف النشاط في السجون وفي هذا الإطار، تقرر وقف عمليات الشراء في المقاصف وتغيير طريقة الشراء وتقديم الطعام للأسرى الأمنيين، متابعًا التغييرات في ظروف احتجاز الأسرى الأمنيين، بما في ذلك التغييرات في الغذاء، ضمن إجراءات الردع، حتى يجري تجنب الأضرار المحتملة من ارتكاب الأعمال الإرهابية حتى في السجون".

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حماس تدعو لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب ضد الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين

وسبق أن دعت حركة حماس، إلى محاسبة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب ضد الأسرى والمحتجزين من أبناء الشعب الفلسطيني ومنع إفلاتهم من العقاب، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

وأضافت: "ندعو إلى تحرك المؤسسات الحقوقية والإنسانية، لرفع دعاوى في المحاكم الدولية، ضد مرتكبي الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينيى.

فيما قالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن المعتقل العسكري الذي أقيم بالقرب من قطاع غزة لوضع المساجين والمعتلقين به لا أحد يعرف أوضاع الأسرى الفلسطينيين به بشكل قطعي وواضح.

بن غفير الأسرى الفلسطينيين إجراءات الردع المحكمة العليا الإسرائيلية حماس قادة الاحتلال

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