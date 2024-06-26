الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شخصيات خلدها التاريخ.. محاضرات وورش للأطفال فى متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية

ورش مكتبة الإسكندرية
ورش مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة مركز ومتحف المخطوطات التابعة لقطاع التواصل الثقافي مجموعة من المحاضرات وورش العمل للأطفال وطلبة المدارس (من سن 9 سنوات إلى 12 سنة) تحت عنوان: "شخصيات خلدها التاريخ"، في الفترة من 2 يوليو إلى 27 أغسطس 2024.

وتهدف المحاضرات إلى تعريف الطلبة بتاريخ نشأة مكتبة الإسكندرية القديمة وأهم الشخصيات التي ساهمت في بنائها وازدهارها، وكذلك عرض لشخصيات أبرز العلماء العرب الذين ساهموا في ازدهار العصر الذهبي الإسلامي في مجالات علمية مختلفة، إلى جانب عرض فيديو تعليمي يحتوي على أهم الاختراعات والاكتشافات العربية.

ويتم الحجز من خلال الموقع الإليكتروني بأسبقية التسجيل على رابط استمارة التسجيل (bibalex.org)، وسيتم تأكيد الحجز عن طريق الاتصال بالمشتركين.  

وفي سياق آخر، تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط التابع لقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، ندوة بعنوان «بيت مصر في باريس La Maison d’Egypte in Paris » تقديم المهندس المعماري وليد عرفة.

وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات. والحضور متاح للجمهور حتى اكتمال سعة القاعة.

مكتبة الاسكندرية متحف المخطوطات ورش العمل للأطفال شخصيات خلدها التاريخ نشأة مكتبة الإسكندرية أبرز العلماء العرب

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