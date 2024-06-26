الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زعيم الديمقراطيين الليبراليين الإسكتلنديين: وضعت رهانات صغيرة في عدد من المقاعد على الانتخابات

أليكس كول
أليكس كول

قال زعيم الديمقراطيين الليبراليين الإسكتلنديين أليكس كول هاميلتون إنه وضع رهانات صغيرة في عدد من المقاعد في الانتخابات العامة، وأصر على أنها مختلفة تمامًا عن مزاعم المراهنة من الداخل: "كان لدى هؤلاء الأشخاص معلومات لا يملكها أي شخص آخر حول شيء مؤكد، وذهبوا إلى وكلاء المراهنات بشأن ذلك. وهذا أمر يستحق الشجب"، وفق ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية. 

وكان كول هاميلتون يتحدث إلى الصحفيين خلال توقف الحملة في حديقة حيوان إدنبرة يوم الأربعاء، قائلا: مثل الكثير من الأشخاص الذين لديهم اهتمام كبير بالسياسة، من المعروف أنني أعاني من التردد، وقد وضعت عددًا صغيرًا جدًا من الرهانات على نتائج معينة للسباقات عبر الجزر البريطانية في هذه الانتخابات.

لا يمكن التنبؤ بنتائج الانتخابات 

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لكن لا يمكنك التنبؤ بنتائج الانتخابات، فهذا ليس بالأمر المؤكد على الإطلاق. قائلا: “أنا فقط أدعم أصدقائي الذين يعملون بجد ويستحقون الفوز”.

وردا على سؤال عما إذا كان من الصواب أن يراهن السياسيون على الإطلاق، أضاف: "يقول المجتمع إنه لا بأس، ولا توجد قاعدة ضد ذلك. ربما نحن بحاجة إلى مراجعة ذلك، أعتقد أنه عندما لا تستطيع التنبؤ بالانتخابات، فلا يمكن لأحد أن يتوقع الانتخابات إلا إذا كنت في كوريا الشمالية أو روسيا، فأنا لست متأكدًا من أين تكمن الميزة”.

وقال كول هاميلتون إن أعلى رهان وضعه في هذه الانتخابات يتراوح بين 40 إلى 50 جنيهًا إسترلينيًا، وأنه يميل إلى الخسارة أكثر من الفوز.

وأكد السكرتير الاسكتلندي أليستر جاك – الذي لم يترشح للانتخابات – أنه راهن على موعد الاقتراع لكنه نفى انتهاك أي قواعد، وفي الوقت نفسه، أصر زعيم حزب العمال الاسكتلندي، أنس ساروار، على أنه "واثق" من أن جميع مرشحي حزبه "يتصرفون بشكل مناسب".

بريطانية انتخابات حزب زعيم الديمقراطيين رهانات

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