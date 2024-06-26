روتين صحي.. وجبات ونظام غذائي للتغلب على ارتفاع الحرارة

بما أننا في ذروة الصيف الذي يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة إلى مستويات أعلى مع وجود درجة عالية من الرطوبة وموجة الحر في بعض الأحيان، إليك عدد من النصائح لتجنب الجفاف أو ضربة الشمس.

تناول الطعام بشكل صحيح

تناول وجبات خفيفة ومبردة، وتجنب الأطعمة المقلية والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من التوابل التي يمكن أن تجعلك تتعرق أكثر، وتجنب أيضًا الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية التي يمكن أن تزيد من جفافك.

احصل على جميع العناصر الغذائية

تناول الفواكه والخضروات الموسمية؛ لأنها غنية بالعناصر الغذائية، وتناول أيضًا الكثير من الخضار بألوان مختلفة للحصول على الفيتامينات والمعادن المختلفة.

شرب كمية كافية من الماء

اشرب كمية كافية من الماء للبقاء رطبًا، حيث 1.5 لتر على الأقل.

تناول القليل من الملح

لا تنس أن تتناول القليل من الملح والبوتاسيوم في النظام الغذائي للحفاظ على توازن الإلكتروليت الطبيعي وتجنب التشنجات.

ابتعد عن المشروبات الحلوة

تجنب المشروبات الحلوة مثل العصائر والمشروبات الغازية والمشروبات الغازية لأن السكر يسبب إدرار البول وقد يؤدي إلى تفاقم الجفاف.

مشروبات التنبيه

الشاي والقهوة والكحوليات، وغيرها تزيد أيضًا من إدرار البول ويجب عدم استخدامها كعوامل مرطبة، حيث يمكن تناول مشروبات بدرجة حرارة الغرفة، فالمشروبات أو الأطعمة الباردة أو المثلجة قد تسبب تغيرات جذرية في درجة الحرارة وتعزز نزلات البرد والسعال والتهاب الحلق والحمى الفيروسية.

التكييف والبرودة الشديدة

لنفس الأسباب السابقة، تجنب تكييف الهواء شديد البرودة، ولا ينبغي أن تكون التغيرات في درجات الحرارة مفاجئة وقاسية.

البقاء بالمنزل

حاول البقاء في المنزل عندما تكون درجة الحرارة في أعلى مستوياتها، حيث يمكنك الخروج في ساعات الصباح الباكر أو في المساء عندما تكون درجة الحرارة أكثر برودة.

عدم تعرض الرأس للشمس المباشرة

تغطية الرأس بقبعة أو وشاح قطني أو حمل مظلة لتجنب تعرض الرأس لأشعة الشمس المباشرة.

إذا كنت تعاني من ضربة شمس، استرح فورًا في مكان بارد واشرب الماء.

ضربات الشمس المؤلمة

حال الإصابة بضربة شمس كبيرة أو الجفاف أو الصداع الشديد بعد التعرض لفترة طويلة للشمس أو درجات الحرارة المرتفعة يجب دخول المستشفى فورًا للحصول على الترطيب الوريدي.