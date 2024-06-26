الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مؤلفات موسيقية عربية وعالمية لمواهب البيانو والجيتار بالمسرح الصغير.. الجمعة

تنمية المواهب
تنمية المواهب

تواصل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، الإحتفاء باليوم العالمى للموسيقى من خلال مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديرة الفنى الدكتور سامح صابر، باحتفالية يحييها فصلى البيانو والجيتار فى الثامنة والنصف مساء بعد غد الجمعة ٢٨ يونيو على المسرح الصغير، انطلاقا من اهتمام الثقافة المصرية بدعم المواهب الواعدة فى مختلف مجالات الموسيقى والفنون.

يضم برنامج فصل البيانو تدريب الدكتورة عفاف طلبة نخبة من مؤلفات الموسيقى العالمية والعربية منها "تنويعات رومانسية لبيركوفيتش، أرابيسك لبيرجموللر، ڤالس مفضل لـ موتسارت، مارش  عسكرى لـ شومان، منويت لـ باخ، المهرجون لـ كابالڤسكى، ١٠٠ سنة سينما لـ عمر خيرت"، بالإضافة إلى أعمال كلا من بيتهوفن، أبو بكر خيرت، ديابلى وكلايدرمان.

أداء المواهب "محمد ويوسف على عبد القادر، يحيي وأحمد إسماعيل الأتربى، ليليا وكنده هيثم الحنبولى، جودى على ريحان وعلاء تركا". ويقدم فصل الجيتار تدريب وقيادة الدكتور أحمد عبد الرحمن باقة من أشهر المؤلفات الموسيقية العالمية التى أعدت خصيصا لآلة الجيتار.

عيد الموسيقى العالمى

عيد الموسيقى العالمى جاء نتيجة مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة الفرنسية في 21 يونيو عام 1982 تحت شعار «اعزفوا الموسيقي في عيد الموسيقي» مستقطبة آلاف الموسيقيين المحترفين والهواه وكانت الدول الفرانكوفونية والمتوسطية أول المشاركين فيها وسرعان ما تحولت إلى احتفالية عالمية.

مركز تنمية المواهب
يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.

مركز تنمية المواهب عيد الموسيقى العالمى مؤلفات موسيقية عربية وعالمية دار الاوبرا اليوم العالمي للموسيقى سامح صابر المسرح الصغير

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