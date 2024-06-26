الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة العالمية: ورشتى عمل بالإسماعيلية للتوعية بالتعامل مع المخاطر الكيميائية

ورشة عمل
ورشة عمل

عقدت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة الإسعاف، ورشتى عمل استراتيجيتين في محافظة الإسماعيلية؛ للتوعية بالتعامل مع المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

شارك في الورشة الأولى عدد من العاملين الصحيين التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية من محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، بالإضافة إلى مشاركين من الإدارة المركزية للهيئة، وشارك في الورشة الثانية عدد من المسعفين والأطباء العاملين بهيئة الإسعاف. 

غطت الورشة الأولى التعامل مع تلك المخاطر في المستشفيات وغطت الورشة الثانية التعامل معها في الرعاية السابقة لدخول المستشفى.

ستؤهل تلك الورش العاملين الصحيين والمسعفين لوضع خطط الاستجابة؛ للتعامل مع الإصابات الناتجة عن المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

طرق الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين

ناقشت الورشتان موضوعات مختلفة منها تحديد المصادر المختلفة للمخاطر وأنواع الحوادث المختلفة التي قد ينتج عنها تلك الإصابات، بالإضافة إلى طرق الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين.

قد يتراوح نطاق وأنواع حالات الطوارئ الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية من التعرض المهني أو الطبي المحدود إلى التعرض إلى مخاطر نابعة من حادثة أو كارثة ذات أبعاد عالمية.

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تؤثر تلك الإصابات على الصحة العامة وقد تشكل خطورة على الأمن الصحي العالمي ولذلك تم تضمينها كجزء من اللوائح الصحية الدولية، والتي تحدد التزامات قانونية للدول عند التعامل مع التهديدات الصحية التي يمكن أن تنتقل بين الدول، ووقعت عليها كل الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بما فيها مصر.

قال ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور نعمة عبد، "نحن سعداء بالعمل مع الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة الإسعاف في تلك التدريبات. ستعزز تلك الجهود استجابة النظام الصحي المصري للتعامل مع المخاطر المختلفة بشكل تكاملي سواء في المستشفيات أو في الرعاية السابقة لدخول المستشفى. 

وبشكل عام، تحتاج المخاطر المختلفة لاستعداد خاص على المستوى القومي خاصة بالنسبة لموقع مصر الجغرافي وكونها محاطة بعدة دول تعاني من النزاعات والكوارث الطبيعية.

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الصحة العالمية الإسعاف المخاطر الكيميائية النووية خطط الاستجابة

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