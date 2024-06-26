الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء اجتماع "سياحة البرلمان" لمناقشة المشاكل التى تعرض لها الحجاج المصريون

جريدة الدستور

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بـ مجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي بحضور الوزير أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة المشاكل التي تعرض لها الحجاج المصريون الذين أدوا فريضة الحج في العام الهجري الحالي 1445.

 يأتي الاجتماع للوقوف على أسباب الأزمة وما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات تجاه شركات السياحة المخالفة التي تسببت في هذه المشكلة ومتابعة تنفيذها بشكل عاجل. 

يذكر أن لجنة السياحة والطيران كانت قد تابعت عن كثب طوال الأيام الماضية مع جميع الجهات المعنية تطورات الأوضاع الخاصة بالحجاج المصريين.

وأكدت اللجنة البرلمانية في بيان سابق لها أن الحج النظامي من خلال بوابة الحج الضمانة للحفاظ على حقوق وأرواح الحجيج وحمايتهم من السماسرة وتغطيتهم بالرعاية والتأمين.

كما أكدت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أنه من الضروري الاستماع إلى الحكومة لمعرفة كل الأمور المتعلقة بموسم الحج وزيادة أعداد الوفيات بين الحجاج المصريين.

هناك مجموعات من السماسرة والكيانات الوهمية معدومة الضمير

وأضافت نورا علي، أن اللجنة عقدت الكثير من الاجتماعات المتخصصة، وأصدرت العديد من التوصيات الخاصة بالإجراءات المتعلقة بتنظيم الحج؛ وكان من بينها التحذير من منح الباركود لحاملي تأشيرات الزيارة قبل موسم الحج، وإطلاق حملات توعية للمواطنين بخطورة الحج غير النظامي.

وأشارت إلى أن هناك مجموعات من السماسرة والكيانات الوهمية معدومة الضمير استغلت عواطف المواطنين وتلاعبت بهم وأقنعتهم بإمكانية الحج بتأشيرة الزيارة، ووضعتهم في ظروف صعبة أسفرت عن وفاة عدد من الحجاج، في مقابل تحقيق مكاسب مادية ضخمة؛ وهو الأمر الذي يستدعي وقفة جادة.

واختتمت حديثها بأن لجنة السياحة بصدد عقد اجتماعات يوم الثلاثاء 25 يونيو لبحث الموضوع بحضور ممثلي وزارة السياحة والآثار.

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