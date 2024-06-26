الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نادي الزهور يخصص أماكن لمذاكرة أبناء الأعضاء خلال تخفيف الأحمال

المستشار محمد الدمرداش
المستشار محمد الدمرداش

في مبادرة لمساعدة أعضاء نادي الزهور من طلبة الثانوية العامة، قرر مجلس إدارة النادي، برئاسة المستشار محمد الدمرداش تخصيص أماكن للدراسة والمذاكرة داخل فرعي النادي بمدينة نصر والتجمع الخامس ليستخدمها أبناء النادي من الطلبة أثناء توقيتات تخفيف الأحمال الكهربائية.

قرر مجلس الإدارة تخصيص قاعة الشهيد ابراهيم الرفاعي بفرع مدينة نصر وقاعة الشهيد طارق مباشر بالتجمع الخامس وتجهيزهما بالاحتياجات من أجل منح طلبة الثانوية العامة أجواء هادئة وصحية للمذاكرة في تركيز تام وذلك يوميًا من الثانية مساءً حتى الثانية بعد منتصف الليل. 

وتعد هذه البادرة هي الأولى بين النوادي المصرية من أجل المساهمة في ايجاد حلول عملية لأزمة انقطاع الكهرباء الحالية وتم تنفيذها من قبل لجنة الشباب بالنادي بتنسيق محمد مطيع سكرتير عام النادي وعضو مجلس الإدارة. 

وأكد المستشار محمد الدمرداش، رئيس النادي أن هذا القرار يأتي من باب المسؤولية المجتمعية وحرص مجلس الإدارة على منح أبناء النادي من طلبة الثانوية العامة أجواء هادئة بعيدًا عن التوتر والقلق من أجل التركيز في الاستذكار لامتحانات آخر العام التي تجري، حاليًا، متمنيًا التوفيق والنجاح لكل أبناء مصر في هذه السنة المحورية.

ويعد نادي الزهور من الأندية الرياضية الاجتماعية التي تهتم بجميع الأنشطة لمختلف الأعمار، للمساهمة في بناء جيل من الشباب قادر على رفع اسم مصر عاليا في المجالات المختلفة.

المستشار محمد الدمرداش أثناء اوقات تخفيف نادي الزهور مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد الدمرداش قاعة الشهيد ابراهيم الرفاعي

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