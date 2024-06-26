الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع عاملين سقطا من علو أثناء عملهما بالدقهلية

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

لفظ عاملان أنفاسهما الأخيرة، وذلك بعد إصابتهما بنزيف في المخ، جراء سقوطهما من علو أثناء عملهما، في واقعتين منفصلتين شهدهما مركز منية النصر، في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى محمد حسن حسن عمر، ويبلغ من العمر 43 عامًا، نجار مسلح، مقيم بقرية برمبال القديمة، مصابًا بنزيف في المخ وتوفي، ادعاء سقوط من علو.

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عمل المتوفى سقط من الطابق الأول على رأسه، ما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته.

كما استقبل المستشفى شخصا يدعى محمد السيد عب الغني بدوي شطا، ويبلغ من العمر 23 عامًا، كهربائي، مقيم بمدينة منية النصر، مصابًا بنزيف في المخ وتوفي، ادعاء سقوط من علو.

وبالفحص والتحريات تبين أنه أثناء عمل المتوفى ووقوفه على سلم خشبي، سقط على رأسه، ما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته.

وجرى نقل الجثتان لمشرحة مستشفى منية النصر، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

مركز منية النصر منية النصر محافظة الدقهلية الدقهلية شرطة منية النصر

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