مصدر في بيراميدز يكشف حقيقة التقدم بشكوى على نتيجة مباراة القمة

كشف مصدر مسؤول داخل بيراميدز عدم وجود أى تحركات من جانب إدارة النادي بشأن تقديم شكوى أو المطالبة بإعادة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك التى كان مقررا لها أمس الثلاثاء فى الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

وأعلنت رابطة الأندية عدم إقامة مباراة القمة بناءً على تلقيها خطاب رسمى من جانب الزمالك يفيد بالاعتذار عن خوض المباراة، وأعتبرت اللجنة أن الأهلى فائز بالمباراة 2-0 .

أكد المصدر أنه لا صحة مطلقًا لقيادم ادارة النادى بتقديم بشكوى أو طلب لرابطة الأندية بإقامة مباراة القمة، لعدم وجود تداخل بين نادى بيراميدزو نتيجة المباراة وطريقة احتسار نتيجته للاهلى .

وشدد المصدر على أن إدارة بيراميدز تركز، فقط، في مباريات فريقها خلال الدورى من أجل استمرار سلسلة انتصارات الفريق والسعى من أجل الاستمرار على صدارة ترتيب الدوري.