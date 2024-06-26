الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز

حاتم صلاح لـ"الدستور": watch it منحتني فرصة البطولة المطلقة

حاتم صلاح
حاتم صلاح

قال الفنان حاتم صلاح إن Watch it منحته فرصة الظهور من خلالها عن طريق مسلسل "علي باب العمارة" الذي ظل متصدرًا للمسلسلات الأكثر مشاهدة عبر المنصة ذاتها لمدة طويلة بعد عرضه.

وأضاف صلاح لـ"الدستور":"منصة واتش ات كانت في risk بإعطاءها البطولة المطلقة للشباب وكنت انا من بينهم، لكن ثقتها في إظهار مواهب الشباب سواء تأليف أو إخراج وحتي التمثيل، جعلها تخوض تجربة البطولات المطلقة مع الشباب دون خوف وهذا يٌحسب لها".

وأضاف  watch it أحد أهم المنصات في الشرق الأوسط وفكرة اتجاهها لإنتاج أعمال فنية أبطالها شباب سيمنح الفرصة لظهور فنانين جداد، وضخ دماء جديدة في عالم الفن، وهذا الأمر يحتاج إليه الجمهور والفن المصري، كما أنها ستفتح بابًا للرزق للكثير من الشباب وحتي الشباب الموجودين خلف الكاميرا".

حاتم صلاح: watch it منحتني فرصة البطولة المطلقة

ولفت إلى اهتمام المنصة الرقمية بعرض المسلسلات القصيرة المكوّنة من 10 حلقات فقط وأنها أمر مهم أيضًا ويتماشي مع عصر السرعة الذي نعيش فيه واعتياد الجمهور على مشاهدة الحلقات بمجرد طرحها وقتما يشاء:"فيه ناس بقيت تحب تجمع حلقات المسلسل المفضل ليهم مرة واحدة بعد عرض جميعها، ومشاهدتها كفيلم سينمائي، ومنصة واتش ات وفرّت هذا أيضًا وسهلت على جمهورها المشاهدة الممتعة للأعمال الفنية".

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واختتم صلاح:"اهتمام المنصة الرقمية watch it بتقديم عمل من الشباب ومراهنة عليه يجعل الشباب متحمسون ويبذلون قصاري جهدهم لإنجاح الرهان والفوز به، وهذا يجعل الجمهور يستفيد من مشاهدة عمل فني ممتع ومميز، وبهذا يكون جميع الأطراف فائزة، واتوجه بالشكر للمنصة الرقمية وكل من أعطي ومنح الفرص للشباب بالظهور".

حاتم صلاح watch it منحتني فرصة البطولة المطلقة watch it منحتني فرصة البطولة المطلقة watch it الفنان حاتم صلاح حاتم صلاح

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